El Maestro Joao manda un mensaje al Rey Juan Carlos

"La gente tiene mucho miedo a hablar y yo hablo y digo lo que pienso, lo que me da la gana y ya está. Además no tengo que hacer reverencias a nadie". Con esta declaración de intenciones el Maestro Joao se ha vuelto a pronunciar en el estreno de WAH Madrid sobre el escándalo que se ha formado en torno a la filtración de las conversaciones privadas del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey. Firme en su defensa de la vedette, el popular vidente denuncia que "la están haciendo a ella la mala y a él el macho y que estuvo con 500.000". "No señor, con Bárbara es una injusticia muy grande porque lo que haya hecho ella, se lo come ella, pero que lo que haya hecho éste a culpa de ella también no" ha sentenciado. Muy amigo de Sofía Cristo, Joao se ha puesto en contacto con la DJ tras las desgarradoras imágenes de Bárbara pidiendo ayuda a la Policía para huir de la prensa en Marbella y, como nos cuenta, "está súper mal, súper mal". "Sofía lo lleva, y me decía 'yo lo llevo a veces bien, a veces mal'. Es que no lo puede llevar bien nadie, nadie, puede sobrellevarlo o llevarlo mal, pero nadie. Bárbara tiene crisis grandes, tiene bajones grandes, es que, es que su hijo es una de las partes implicadas más grandes de todo lo que está saliendo" se lamenta. Lo último que se ha filtrado, que el Rey Juan Carlos habría irrumpido en Cantora en helicóptero en 1979 para pedir explicaciones a Paquirri sobre su 'affaire' con la vedette. Un momento que el televisivo vidente describe entre risas como "una maravilla. Tirándose tipo 'Supervivientes, yo lo veo. A la piscina de allí, tirándose con el chaleco, y luego diciéndole a los del helicóptero, 'he caído bien, he caído bien'. Y Paquirri esperándole es que es muy fuerte, me parece fantástico". Sin embargo, y aunque cree que tras salir a la luz que el Emérito podría haber mantenido relaciones con rostros conocidos como Sara Montiel o Rafaella Carrá "a las personas muertas no habría que mencionarlas", "todavía tienen que salir más porque yo he oído más nombres que claro, no los voy a decir". Y sin pelos en la lengua como nos tiene acostumbrados, Joao ha mandado un contundente mensaje a Don Juan Carlos: "Le diría 'Majestad, pidió perdón una vez, pida perdón otra vez'. Y pídaselo a su mujer, a Bárbara y a toda España, porque lo merecemos. Y lo digo Bárbara como víctima, porque la veo como víctima". También le ha lanzado otro a la Reina Sofía. "Tiene algunas ideas que a mí no me gustan mucho, pero de momento, como lo peor que tiene es el marido, nos vamos a quedar con lo del marido. 'Haga usted el favor de vivir, de disfrutar, de cambiarse ese corte de pelo y ponerse más guapa todavía, y disfrute de la vida. Y salga también al otro y dele usted con el tacón así, por lo mal que se ha portado'" ha concluido.

