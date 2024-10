Gallant promete una "letal y especialmente sorprendente" respuesta al ataque de Irán

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha prometido este miércoles una "letal, precisa y especialmente sorprendente" respuesta al ataque de Irán de la semana pasada. "No entenderán ni lo que ha pasado", ha aventurado. Gallant ha destacado la capacidad de ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en una de sus habituales visitas a las tropas. En esta ocasión a la base de operaciones de una unidad de Inteligencia, desde la que ha destacado que "toda la cadena de mando está alineada y concentrada" en la guerra. Asimismo, el ministro de Defensa ha señalado que a pesar de que el ataque masivo de Irán sobre Israel de hace una semana fue "agresivo", estuvo mal ejecutado. "Fracasó porque fue impreciso", ha dicho, recoge 'The Times of Israel'. Gallant ha destacado que este ataque en nada afectó a las Fuerzas Aéreas de Israel, que no sufrieron pérdidas ni en sus instalaciones ni en sus capacidades. Ningún avión resultó dañado, ni tampoco ningún soldado o civil, ha dicho.

