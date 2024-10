Fernando Carro: "Mi sueño es que es el Leverkusen gane la Liga de Campeones"

Berlín, 9 oct (EFE).- El director ejecutivo del Bayer Leverkusen, el español Fernando Carro, ha asegurado que su "sueño" al frente del club de la aspirina es que este "gane la Liga de Campeones".

En una entrevista concedida al pódcast 'Phrasenmäher', del grupo editorial de 'Bild', el mandatario aludió a que "mucha gente" le "dice" que no pueden "superar el éxito con el campeonato invicto, la victoria en la copa y la final de la Liga Europa", pero recordó que el conjunto de la compañía farmacéutica "ya estuvo una vez en la final" de la máxima competición continental -en 2002, saldada con victoria del Real Madrid por 2-1 en Glasgow-.

Carro expresó que "la mejor decisión" que ha tomado al frente del Bayer "fue nombrar a Simon Rolfes director deportivo en 2018 bajo las órdenes de Rudi Völler" y rememoró una anécdota con la leyenda del Bayern Múnich Karl-Heinz Rummenigge cuando contrató para el banquillo al técnico español Xabi Alonso.

"Me llamó y me dijo: Hola Fernando, has hecho una muy buena elección con Xabi. Es un gran tipo, muy inteligente y ha tenido los mejores entrenadores del mundo durante su carrera. ¡Os deseo todo lo mejor y que tengáis éxito! Saludos cordiales, Kalle", apuntó.

Cuestionado por su relación con el director general del propio Bayern, Max Eberl, con quien ya mantuvo disputas en el pasado cuando este trabajaba para el Borussia Mönchengladbach, comentó: "Todavía podemos negociar duramente y criticarnos unos a otros, pero tenemos una relación resistente. Está bien".

"No, estoy muy feliz donde estoy ahora y básicamente soy alguien que no tiene esta necesidad de cambiar constantemente", concluyó en relación de si aceptaría una hipotética oferta del club bávaro para hacerse con sus riendas en el futuro. EFE.