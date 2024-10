Fabiola Yáñez, exmujer del expresidente argentino Alberto Fernández: "Tengo miedo"

Fabiola Yáñez, exmujer del expresidente argentino Alberto Fernández, ha avisado este martes por la noche en una publicación en su cuenta oficial de la red social Instagram que tiene miedo, en una declaración que ha tenido lugar después de que no se hubiera presentado ante la Justicia en Madrid, donde debía entregar su teléfono en el marco del caso por violencia de género contra su expareja. La publicación en cuestión es una imagen en la que se lee "Tengo miedo" escrito en letras blancas sobre un fondo negro, sin que haya más información al respecto. Fuentes consultadas por el periódico argentino 'La Nación' han señalado que la ex primera dama estaba "angustiada", si bien no dieron más detalles sobre el significado de la declaración. Yáñez tenía que haber puesto este martes su móvil a disposición de la Justicia española, por lo que la fiscal encargada del caso acudió junto con un equipo especial de violencia de género al domicilio donde vive la exmujer de Fernández. En vez de entregar el aparato, acordó con la fiscal una nueva fecha de entrega. El objetivo de esta petición es enviar una copia de la información a Argentina, donde se está investigando el caso. Fuentes cercanas a la defensa del expresidente han considerado que la ausencia de Yáñez se trata de un incumplimiento: "No se presentó en España, ni entregó el celular. Otro escándalo más en esta causa", han señalado, según recoge el citado diario. La Fiscalía argentina imputó a Fernández por presuntos delitos de lesiones y amenazas contra la ex primera dama, en los primeros compases de un proceso que ha sacudido la política argentina. Yáñez aseguró que los abusos comenzaron en 2016 y aludió a supuestos golpes y amenazas, así como a un aborto bajo presión.

Compartir nota: Guardar