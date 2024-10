Erdogan afirma que Israel es "una organización terrorista sionista" y tilda a Netanyahu de "monstruo"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha tildado este miércoles a Israel de "organización terrorista sionista" por su ofensiva contra la Franja de Gaza y la invasión de Líbano, antes de describir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como "un monstruo" responsable de decenas de miles de víctimas civiles. "Israel es una organización terrorista sionista. Ha cometido el mayor genocidio del último siglo en Gaza", ha dicho Erdogan, quien ha recalcado que "la historia no perdonará a los que aplaudieron al monstruo responsable de la sangre de decenas de miles de niños, mujeres y civiles palestinos". Erdogan ha aplaudido además "a todos los pueblos del frente de la humanidad" y ha recalcado que "el pueblo palestino defenderá la dignidad de los musulmanes frente a una red genocida". Además, ha descrito al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como "las fuerzas nacionales de Palestina", tal y como ha recogido la cadena de televisión turca NTV. Asimismo, ha advertido a Israel de que "su engaño sobre la tierra prometida" derivará en "una gran decepción" y ha solicitado un aumento del diálogo en la región para lograr la paz, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia. "Teniendo en cuenta la atmósfera en nuestra región, creemos que es necesario hablar más. Necesitamos reconciliación", ha recalcado. "Pedimos paz para todos", ha manifestado Erdogan. "Incluso si estamos solos, no cambiaremos nuestra noble postura. No permaneceremos en silencio frente a los tiranos", ha reseñado, al tiempo que ha trasladado su "solidaridad" a palestinos y libaneses y ha prometido aumentar la entrega de ayuda humanitaria. El mandatario turco ya afirmó el lunes que Israel "pagará antes o después el precio de su genocidio" en la Franja de Gaza y sostuvo que Netanyahu "ha de ser detenido igual que lo fue Hitler, con una alianza común entre la humanidad". "La política de larga data de Israel de genocidio, ocupación e invasión debe llegar a su fin", afirmó La ofensiva de Israel contra Gaza fue lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes. Desde entonces han muerto más de 42.000 palestinos, tal y como han indicado las autoridades gazatíes, a los que se suman cerca de 750 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques perpetrados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este desde esa fecha. Además, Israel lanzó la semana pasada una nueva invasión de Líbano tras más de once meses de combates en la frontera con el partido-milicia chií libanés Hezbolá, respaldado por Irán y que el 8 de octubre de 2023 empezó a lanzar proyectiles contra territorio israelí con el objetivo declarado de respaldar a los grupos armados palestinos e intentar forzar a Israel a detener la ofensiva y alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

