Álvaro Morata: "Lo mejor era irme de España, no lo podía soportar"

El capitán de la selección española, Álvaro Morata, tuvo que lidiar con "depresión" y "ataques de pánico" antes de tomar la decisión de salir de España porque "no lo podía soportar", hablando de los problemas personales que atravesó antes de irse a Milán. "Cuando tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico, eso da igual el trabajo que hagas, la situación que tengas en la vida, que tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días y todas las noches", dice el futbolista en declaraciones a 'Herrera en COPE', recogidas por Europa Press. En un avance de la entrevista que verá la luz este jueves a las 11.00, el ariete madrileño adelanta lo que sufrió durante meses, hasta tomar la decisión de salir de España, dejar el Atlético de Madrid rumbo Milán. "Al final, para mí, era lo mejor irme de España porque llegó un momento en el que no lo podía soportar", afirma. Morata confesó el pasado verano, tras ganar la Eurocopa con España, que su presencia en el torneo estuvo muy en duda por una crisis personal en la que fue ayudado por Andrés Iniesta y Bojan Krkic. "Han pasado momentos como los que he pasado yo y siempre está la luz al final del túnel", apuntó entonces. El internacionales español se ejercita estos días junto al resto de la selección en Las Rozas (Madrid), convocado para los duelos de la Liga de Naciones 2024-2025 ante Dinamarca y Serbia.

Compartir nota: Guardar