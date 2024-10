3Cat prepara a la influencer Cèlia Espanya para correr la maratón de Nueva York en 'Lo Repte', el nuevo programa de EVA

EVA, el canal juvenil de 3Cat, estrena 'Lo Repte: Objectiu Nova York', un nuevo programa que seguirá a la influencer catalana Cèlia Espanya en la preparación para el desafío de su vida: correr la icónica maratón de Nueva York. 'Lo Repte' se podrá ver semanalmente en la plataforma 3Cat y en el canal de YouTube de EVA a partir del próximo jueves 10 de octubre, con contenidos exclusivos que se publicarán semana a semana en los perfiles de Instagram y TikTok de la comunidad juvenil de 3Cat. A lo largo de los ocho capítulos, Cèlia Espanya se entrenará con algunas de las deportistas catalanas más destacadas, que no solo la motivarán, sino que la ayudarán a obtener la mejor preparación física y mental para alcanzar esta meta. Entre las deportistas de élite que participan destacan Aina Cid, doble finalista olímpica y medallista mundial en remo; Víctor Tomàs, excapitán del FC Barcelona de balonmano; Laia Palau, la jugadora de baloncesto española con más medallas internacionales de la historia; y Núria Picas, corredora de montaña y trail running multipremiada. Además de estas grandes figuras del deporte, varios creadores de contenido se unirán a los entrenamientos de Cèlia, compitiendo por ganarse el puesto para acompañarla a Nueva York. Los influencers que participan en 'Lo Repte' son Lidia Rauet, Arnau Marín, Laura Llobet, Judit Canovas, Els Socis, Maria Vallespí, Walter Capdevila, Calamitat, Aleix Tomàs, Gerryquerryberry, Carla Junyent, Marià Casals, Navarrosa, Arnau Joanmiquel, Mariona Pujol, Can Putades y Carla Clavera, que darán lo mejor de sí para ser los elegidos y viajar al continente americano. SALUD MENTAL Y NUTRICIÓN A lo largo de los capítulos se tratarán temas fundamentales como la salud mental, la nutrición y la relación saludable con los alimentos y con nuestro cuerpo. Cèlia Espanya se pondrá en manos de psicólogos deportivos, fisioterapeutas, nutricionistas y otros especialistas en resistencia para prepararse a fondo y narrar en primera persona todo el proceso. "En mi familia siempre se ha promovido el deporte. Cuando tenía 15 años, mi padre corría maratones y yo salía a entrenar con él solo para pasar tiempo juntos. Después de algunas carreras populares que no me tomaba demasiado en serio, ahora tengo ganas de poner a prueba mis límites", ha asegurado Cèlia Espanya. Hace justo un año, Cèlia conoció a Núria Picas por casualidad: "Me alucinó que una persona humana pudiera correr tanto. Pensé que quería ser como ella, una mujer fuerte, e inspirar al resto, promoviendo los valores del deporte como una herramienta para conocerse a uno mismo y conectar con el presente".

