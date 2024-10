La jornada por el Día Mundial del Galeón sitúa a Cádiz en el centro de esta efeméride a nivel mundial

La sede de la Casa de Iberoamérica en Cádiz capital ha sido el escenario de la celebración de la jornada por el Día Mundial del Galeón, situando a Cádiz en "el centro de esta efeméride a nivel mundial" que lleva haciéndose desde hace 15 años y "no se había celebrado aquí", en palabras de la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo. Colombo ha recordado que la jornada cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol en un acto en el que ha estado también el presidente de la Asociación Andaluza Hespérides, José Lagóstena, ha indicado la Junta en una nota. La delegada ha valorado el que se haya conseguido que esta jornada se celebre aquí "después de 15 años desde su fundación", explicando que la idea de conmemorar este evento en la ciudad de Cádiz se debe a tres miembros de Hespérides como son Inmaculada Gavira, Aránzazu Martialay y Diego Herrera. "Gracias a ellos podemos hoy disfrutar de una actividad única vinculada con la Unesco que ya se había celebrado en otros países como Filipinas y Méjico y en ciudades españolas como Valencia", ha manifestado Colombo, quien ha agradecido "el entusiasmo" de estos integrantes de Hespérides por poner "todo su empeño" en ello y que tenga lugar en una ciudad como Cádiz, que "ha jugado un papel relevante en ese trasiego, en esa navegación del galeón de Manila". "Esperamos que esta jornada se repita en años venideros", ha continuado la delegada, quien ha destacado la colaboración entre instituciones públicas y privadas para que este evento sea realidad, mostrando su satisfacción porque "eso significa que la cultura juega un papel muy importante" para las instituciones públicas como para las entidades privadas como Cajasol. Para la delegada, "esto demuestra que la cultura debe ser importante no solo para las instituciones sino para toda la sociedad, porque sin cultura no tenemos un juicio crítico, conocer nuestra cultura nos hace tener ese juicio crítico. Y con esta jornada seremos capaces de comprender lo que significó Cádiz como puerto de llegada de la ruta de la Seda, durante los siglos XVI y XVII". Por su parte, el presidente de la Asociación Hespérides, José Lagóstena, ha manifestado el agradecimiento a todos los que han hecho posible que estas jornadas "de relevancia" se puedan celebrar "en esta histórica ciudad de Cádiz". "Gracias al compromiso de las instituciones públicas y privadas, a esta alianza público-privada, se refrenda esa apuesta incondicional por la defensa del patrimonio gaditano", ha dicho. Lagóstena ha recordado además que como complemento a esta jornada se puede ver en la Fundación Cajasol la exposición 'Cádiz, la historia y el mar'. A continuación, Pablo Otero, concejal del Ayuntamiento de Cádiz y presidente de la Casa de Iberoamérica, ha asegurado que es "un honor" albergar el Día Mundial del Galeón "para reconocer el legado histórico de estas emblemáticas embarcaciones que tuvieron un papel crucial". Así, ha manifestado el que "por fin" se celebren en Cádiz, "un faro que alumbró la ruta hacia el nuevo mundo" y que "hoy brilla en la memoria colectiva como símbolo de unión e intercambio entre culturas". "Estamos muy orgullosos de acoger esta jornada por primera vez y confiamos en que se puedan celebrar en los próximos años", ha comentado. En el acto han participado también los delegados territoriales de Turismo, Cultura y Deporte, Tania Barcelona, de Fomento, Carmen Sánchez, de Inclusión Social, Alfonso Candón, de Empleo, Daniel Sánchez, de Justicia, Ana Bertón y la gerente provincial de la Fundación Cajasol, María del Mar Díez.

Compartir nota: Guardar