La Asamblea Nacional francesa tumba la iniciativa de la izquierda para intentar destituir a Macron

La Asamblea Nacional de Francia no estudiará en el pleno la iniciativa planteada por la izquierda para tratar de destituir al presidente del país, Emmanuel Macron, después de que el órgano que reúne a los distintos partidos políticos haya acordado paralizar el procedimiento de forma definitiva. La Francia Insumisa (LFI) había promovido esta moción como réplica a la decisión de Macron de nombrar a un primer ministro conservador, pese a la victoria de la izquierda en las últimas elecciones legislativas. La iniciativa ya había recibido un primer rechazo en la comisión de Leyes de la Cámara Baja gala. Ahora, la conferencia de presidentes de la Asamblea ha decidido que el pleno ni siquiera la estudie, en una decisión que ha unido a los diputados aliados de Macron y de la derecha clásica y ante la que se ha abstenido la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, según fuentes parlamentarias citadas por la cadena BFM TV. El coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard, ha asegurado que el partido de Le Pen es a día de hoy "un seguro de vida" para Macron, pero ha anticipado que volverán a intentarlo. "No abandonaremos: volveremos a presentar una resolución hasta que la destitución sea discutida en la Asamblea Nacional", ha proclamado en redes sociales. Precisamente este martes la Asamblea es escenario de la primera moción de censura contra el Gobierno de Michel Barnier, que no dispone de una mayoría absoluta. Más de 190 diputados de izquierda han respaldado esta moción, pero el umbral de los 289 se antoja inalcanzable sin el apoyo de la ultraderecha, que ya ha dicho que no tumbará por ahora al Ejecutivo.

