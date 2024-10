El ministro de Exterior francés defiende desde Jerusalén el embargo de armas a Israel

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha defendido desde Jerusalén el embargo de armas a Israel propuesto hace unos días por el mandatario del país, Emmanuel Macron, una posición que le ha transmitido a su homólogo israelí, Israel Katz, quien ha mostrado su desacuerdo. "Cuando pedimos un alto el fuego, no podemos al mismo tiempo proporcionar armas ofensivas a los beligerantes. Es una cuestión de coherencia", ha afirmado Barrot en una rueda de prensa recogida por el diario 'The Times of Israel'. En ese sentido, ha explicado que garantizar la seguridad de Israel pasa por dejar "el uso de la fuerza" en favor del "diálogo y la diplomacia", razón por la que París "como la mayoría de los países del mundo, pide un alto el fuego en Gaza y en Líbano". Durante la misma jornada ha mantenido un encuentro con Katz y con el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, en el que se ha reconocido "que hay un desacuerdo" respecto al embargo de armamento, según ha informado un diplomático francés al mencionado diario. Además, el jefe de la diplomacia francesa ha insistido en la necesidad de evitar una mayor escalada contra Irán que lleve a la región a una gran guerra, algo que no es del "deseo" de sus interlocutores israelíes, tras lo que han compartido su deseo de "profundizar las conversaciones en el contexto de los esfuerzos franceses por poner fin a la guerra". De igual forma, han discrepado sobre el papel de la Autoridad Palestina tras el fin de la guerra en Gaza, pues gran parte de la comunidad internacional pide que vuelva a estar al frente de la Franja mientras Israel se niega a ello.

