El defensa Jarell Quansah amplía su contrato con el Liverpool

El defensa del Liverpool Jarell Quansah ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con el club, ha desvelado este lunes la entidad de la Premier League inglesa. El jugador de 21 años debutó con el primer equipo la temporada pasada, en la que disputó 33 partidos en todas las competiciones, y ha jugado dos veces a las órdenes del entrenador 'red' Arne Slot en la presente campaña. "No podría estar más contento en este momento. Creo que la forma en que ha llegado el nuevo entrenador, su estilo de entrenamiento, ha sido sin duda una parte importante de ello. Creo que este es el mejor club del mundo para desarrollarme y convertirme en un mejor jugador", indicó Quansah en la web oficial del Liverpool. "Creo que los jugadores que me rodean, con los que quiero trabajar duro y a los que quiero escuchar, son los mejores en su puesto en este momento. Así que, como he dicho, probablemente no haya un lugar mejor en el que pueda estar", prosiguió. Quansah, incluido en la lista provisional de Gareth Southgate para la Eurocopa 2024, ingresó en la academia del Liverpool a los cinco años. Debutó en el primer equipo en agosto de 2023, en un partido contra el Newcastle, y también participó en la final de la Carabao Cup que el Liverpool ganó al Chelsea la temporada pasada.

