Camila Nogueira, una argentina que se abre camino en el ciclismo de montaña en EEUU

Francisco Miraval

Denver (EE.UU.), 8 oct (EFE).- La ciclista argentina Camila Nogueira cuenta a EFE que desde pequeña se ha estado preparando para desafiar la montaña, y este 10 de octubre lo demostrará como la única latina en una importante competencia en Utah, Estados Unidos.

"Es un deporte riesgoso. Pero yo miro la montaña y dejo que me guíe. No se trata de quién llega más rápido abajo, sino de no rendirse, de siempre encontrar una solución y seguir el camino correcto", explica la deportista de 33 años.

Nogueira será la única representante hispana en la competencia mundial de ciclismo de montaña femenino Red Bull Rampage, que se celebrará en el suroeste de Utah.

"Soy la única latina y eso me llena de orgullo. No los voy a desilusionar", dice.

"Antes de los 15 años supe que quería llegar a ser una profesional del ciclismo de montaña. Mis amigas de la escuela de aquella época recuerdan que se los dije. Parecía algo imposible y me llevó mucho tiempo", explicó.

"Ya he demostrado lo que puedo hacer con una bicicleta. Por eso ahora tengo patrocinadores y puedo competir", agrega.

Nogueira originaria de San Martín de los Andes, en el sur de Argentina, es reconocida por sus logros en el ciclismo de descenso de montaña, habiéndose coronado campeona panamericana en 2016 y 2019.

La pausa obligada por la pandemia la llevó a repensar los primeros siete años de su carrera y redirigirse hacia el descenso estilo libre, o 'freeride'. Tras perfeccionarse en Europa, Nogueira se estableció en Aspen, el popular centro de esquí en Colorado.

Posteriormente, participó en el Red Bull Formation, un evento no competitivo para ciclistas femeninas de montaña que, mediante sesiones progresivas, permite que las participantes aumenten su rendimiento a través de "desafíos" con otras atletas o con hombres. Desde entonces, Nogueira se dedica al 'freeride'.

"Siempre me gustó el freeride. Me apasiona mucho lo que hago. Me conecta con la naturaleza. Es un deporte muy bonito. Me siento muy cómoda, y además me gusta la adrenalina", expresó.

En 2021, Nogueira fue premiada con el galardón 'Heart & Soul' en el evento Proving Grounds, que reúne en el desierto de Prineville (Oregón) a los más reconocidos atletas de 'freeride', tanto profesionales como aficionados, por "ser frecuentemente la primera en intentar saltos y movimientos desafiantes".

El ciclismo de montaña ha estado dominado por los hombres hasta hace poco tiempo. Sin embargo, Nogueira asegura que se ha formado una "comunidad de mujeres" que se apoyan mutuamente, a las que considera "sus amigas".

En conjunto y por separado, estas atletas, entre ellas Hannah Bergemann y Casey Brown, buscan aumentar la representación femenina en el ciclismo de montaña a través de eventos, competiciones, clínicas y programas de formación.

"Me apasiona lo que hago porque no lo siento como un trabajo. Aprendí que es muy importante ir paso a paso. Esto no es un juego. Se necesita ayuda profesional y no se puede empezar sola. Me esfuerzo siempre por ser la mejor versión de mí misma. Todos los días trato de mejorar y ayudar a que esta comunidad crezca", detalla Nogueira. EFE

(foto)