La borrasca 'ex Kirk' dejará olas de hasta 7 m en Galicia y el Cantábrico y rachas de 120 km/h

La borrasca 'ex Kirk', originariamente el ciclón tropical 'Kirk', llegará al noroeste de la Península entre la tarde del martes y el miércoles, según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Así, dará lugar a un importante temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con olas de hasta siete y seis metros respectivamente, vientos muy fuertes en buena parte de la Península, incluso puntualmente con rachas huracanadas, es decir, superiores a 120 kilómetros por hora (km/h), y precipitaciones generalizadas en el norte y oeste peninsular, que en la comunidad gallega y en torno al sistema central serán especialmente abundantes. Del Campo ha señalado que la jornada de este lunes será lluviosa en buena parte de la Península como consecuencia del paso de un frente asociado a otra borrasca, también muy profunda, situada al suroeste de Irlanda. Esto dará lugar a precipitaciones fuertes en Galicia, oeste de Castilla y León, también oeste de Castilla-La Mancha, en Extremadura y en zonas de Andalucía, así como del entorno de los Pirineos. Por el contrario, no lloverá o lo hará muy débilmente en el extremo sureste. Este día todavía será cálido en el este de la Península y se podrán superar los 34ºC en puntos de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Almería, y también en puntos de la provincia de Málaga. Sin embargo, en el oeste del territorio habrá un descenso térmico que podrá ser incluso notable en zonas de Extremadura. A primeras horas del martes, el portavoz de AEMET ha avisado de que el frente del día anterior terminará de atravesar la Península y de que se formarán tormentas en Baleares y Cataluña, donde podrán ser localmente fuertes. Además, lloverá en el tercio norte peninsular y en el entorno del Sistema Central ya por la influencia de la borrasca 'ex Kirk', precipitaciones que en Galicia serán fuertes y persistentes o las dos cosas a la vez. A su vez, podría llover débilmente en otros puntos del norte y oeste del territorio, también en la zona centro, y este día el viento soplará con intensidad en la Península y Baleares, con rachas muy fuertes en Galicia y montañas del tercio norte, al igual que en zonas del este de la Península y del área mediterránea. Durante esta jornada, las temperaturas bajarán notablemente en la mitad oriental de la Península, pero aún así se rondarán los 28 a 30ºC a orillas del Mediterráneo. Del Campo ha especificado que será el miércoles cuando la borrasca 'ex Kirk' se situará en el noroeste peninsular, con lluvias generalizadas en la Península que podrían llegar a Baleares a últimas horas del día. Estas precipitaciones serán fuertes, persistentes y con tormenta en el entorno del Pirineo, en el Sistema Central, así como en Asturias y Galicia, con acumulados importantes en el oeste de la comunidad gallega; aunque probablemente no alcanzarán el extremo sureste. En el oeste de Galicia se sumarán a las precipitaciones que ya han caído en días previos también subirá la temperatura con respecto a días previos, por lo que el portavoz del organismo estatal ha pedido extremar las precauciones allí ante las crecidas de ríos y posibles deslizamientos de tierras. En este sentido, también ha indicado que el viento será probablemente el fenómeno más adverso en la jornada del miércoles, ya que soplará con fuerza en la Península y Baleares. En concreto, estas rachas serán muy fuertes e incluso huracanadas (es decir, superiores a los 120 km/h en puntos de Galicia, Cantábrico y montañas del tercio norte. Asimismo, habrá un temporal marítimo fuerte en los litorales atlánticos de Galicia con horas de seis a siete metros que durante el día se irá extendiendo al Cantábrico, con vientos del oeste y olas que alcanzarán de cinco a seis metros. Durante esta jornada, las temperaturas subirán ya que los vientos impulsados por la borrasca serán templados. De hecho, en las orillas del Cantábrico rondarán los 28ºC mientras que en el Mediterráneo se llegará hasta los 30 o 32ºC, incluso localmente algún grado más. MÁS LLUVIAS PARA EL FINAL DE LA SEMANA Si bien el jueves se alejará la profunda borrasca 'ex Kirk', todavía habrá temporal marítimo en el Cantábrico y vientos fuertes en el área mediterránea. En líneas generales, las lluvias irán cesando a lo largo del día y las temperaturas bajarán. De cara a la recta final de la semana y aunque aumenta notablemente la incertidumbre en el pronóstico, Del Campo ha indicado que no es descartable que se forme una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que podría dejar chubascos y tormentas con mayor probabilidad en el tercio norte y zonas sobre todo de Andalucía. En lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha detallado que habrá vientos flojos o brisas en zonas bajas durante los próximos días con intervalos nubosos y alguna lluvia débil en el norte de las islas. Además, en las cumbres soplarán vientos intensos, sobre todo a comienzos de semana, y, de cara a la recta final de la semana, un área de bajas presiones podría dar lugar a lluvias, especialmente en las islas occidentales. En esta comunidad autónoma, las temperaturas bajarán ligeramente el lunes y el martes pero subirán en los días siguientes. HASTA 161 L/M2 EN GALICIA PARA EL MIÉRCOLES Por otra parte, Eltiempo.es ha avanzado que habrá un acumulado de 161 l/m2 para el miércoles a las 23:00 en Pontevedra (Galicia). En línea con Del Campo, el portal meteorológico ha destacado que el viento se intensificará en esta jornada. De esta manera, las rachas del sur-suroeste podrán superar los 100-120 km/h en Galicia y el Cantábrico. En muchas otras zonas como en ambas mesetas y en el entorno de la Ibérica y Pirineos podrían superar los 70-90 km/h. Asimismo, Eltiempo.es ha avanzado que el viernes podrían acercarse por el Atlántico una nueva borrasca. Aunque advierte de que la incertidumbre es muy elevada a tantos días vista, ha avisado de que a día de hoy no entraría de lleno en la Península, pero podría situarse frente a las costas de Portugal y desplazarse hacia el sur durante el fin de semana. Así, el viernes y sábado podrían ser días de lluvia en buena parte de la vertiente atlántica peninsular y a partir del sábado llegarían lluvias a Canarias.

