Isabel, hermana de María Jiménez, muestra su apoyo a Bárbara Rey tras el escándalo

María Jiménez fue homenajeada con una cena benéfica organizada por la Asociación San Rafael de Alzheimer y otras demencias de Córdoba el pasado viernes, 4 de octubre. Allí pudimos ver a la hermana de la artista, Isabel, quien aseguraba que "es un honor que se esté haciendo esto". Isabel nos contaba que su sobrino Alejandro "se va adaptando poco a poco" tras mudarse a la casa de su madre donde "están todos sus recuerdos, aí esta todo lo de ella, yo tengo recuerdos de toda la vida, pero es su madre... entonces lo va llevando poco a poco". Le hemos preguntado por el escándalo que se ha producido por la publicación de unas fotografías del Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey y la hermana de la artista nos desvelaba que "es muy doloroso para una madre y no estoy de acuerdo". Sin pelos en la lengua, Isabel nos aseguraba que "mi hermana no estaría de acuerdo tampoco, no es el momento y por dinero no todo vale porque ni le va a quitar la pena ni le va a quitar lo que él vivió". Además, aprovechaba el momento para recordar que la Jiménez "era de la monarquía, primero le gustaba el rey y después el hijo, de hecho con el rey tenía amistad porque estuvo dos o tres veces con él, pero de una forma muy respetuoso con ella". Por último, Isabel nos desvelaba que "mi hermana ha tenido siempre con Bárbara muy buen rollo, han sido amigas y entonces no entendería esto tampoco, pero mi hermana seguro que hubiera hecho algunas declaraciones a favor de Bárbara y estaría con ella".

