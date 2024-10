El FC Barcelona confirmó este lunes que el delantero español Ferran Torres sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, producida al inicio del encuentro de este domingo ante el Deportivo Alavés. El futbolista valenciano fue titular en Mendizorrotza, pero tuvo que ser sustituido a los seis minutos por Eric García tras este percance del que el club no informó sobre cuánto le tendría apartado de los terrenos de juego. "El tiempo de regreso a los entrenamientos vendrá marcado por su evolución", se limitó a comentar el conjunto blaugrana. Esta lesión ya ha provocado que Ferran Torres no pueda concentrarse este lunes con la selección española para los partidos de la Liga de Naciones ante Dinamarca y Serbia, y su periodo de baja depende del grado de la lesión. Este parón le puede ayudar en su recuperación, aunque parece que no podrá volver a estar listo hasta el mes de noviembre, por lo que se perdería el Clásico del Santiago Bernabéu del próximo 26 de octubre.

