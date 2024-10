Con el precio del oro en niveles récord, los lingotes vuelan de los estantes de Costco

(Bloomberg) -- La impresionante subida del oro este año a nuevos máximos históricos no ha impedido que los lingotes desaparezcan de los estantes de las tiendas Costco Wholesale Corp.

Costco busca acercar la compra de oro a las masas al ofrecer precios inferiores a los de los comerciantes tradicionales de metales preciosos y recompensas adicionales para sus clientes más fieles. Si a esto añadimos el atractivo del oro como refugio y cobertura contra la inflación, es fácil entender por qué los compradores de lingotes recurren a este almacén minorista.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“En general, es una gran experiencia”, afirma Sourav Sethia, ingeniero analítico de 33 años de Nueva Jersey. “Recibo llamadas de Costco cada vez que llegan lingotes de oro, ya que soy un comprador anterior. Así que cuando veo que el precio ha retrocedido, corro a Costco a comprar uno”.

Sethia visitó una tienda Costco con sus padres el 28 de septiembre, mientras la tienda promocionaba lingotes de oro de una onza estampados con motivo del festival indio Diwali. Un recepcionista de Costco, con una hoja de papel plastificado que anunciaba el artículo, dirigía a los compradores al centro de la tienda, donde el oro estaba expuesto en una vitrina. Un pequeño cartel indicaba el precio: US$2.699,99. Aunque Sethia no compró esta vez, sí adquirió dos lingotes en esa tienda en los últimos cuatro meses para protegerse de la inflación.

La experiencia de Sethia refleja una tendencia más amplia de compradores buscando oro en las grandes tiendas, incluso cuando los precios del metal precioso alcanzan máximos históricos. Aunque el minorista no revela mucho sobre sus ventas de oro, una encuesta de Bloomberg reveló lo difícil que es para la empresa mantener los estantes abastecidos con el metal precioso. Aproximadamente el 77% de las tiendas de Costco que ofrecían lingotes de oro habían vendido todas sus existencias en la primera semana de octubre, según llamadas a 101 tiendas en 46 estados; todas las tiendas encuestadas habían recibido nuevas existencias de oro en las últimas semanas.

El precio al contado del oro ha subido casi un 30% este año, alcanzando sucesivamente máximos históricos. No solo ha sido una de las materias primas con mejor comportamiento, sino que supera a la renta variable y la renta fija de EE.UU. en retornos. En tiempos de incertidumbre geopolítica y económica, es un atractivo activo refugio, además de servir para la diversificación de patrimonio. El mes pasado superó los US$2.600 la onza, impulsado por el giro de la Reserva Federal hacia los recortes de las tasas de interés. El oro tiende a subir en un entorno de tasas bajas.

También hay muchos estadounidenses aprovechando los altos precios para resolver problemas de liquidez. Las casas de empeño y joyerías de Nueva York han visto una avalancha de vendedores. Las ventas de monedas de oro American Eagle, un indicador de las compras al por menor, cayeron un 64% entre enero y septiembre con respecto al año anterior, según datos de la Fábrica de la Moneda de EE.UU.

Costco es el “único punto brillante” en el mercado de compra de oro de los consumidores, dijo Nicky Shiels, jefe de estrategia de metales en la firma suiza MKS PAMP SA.

“Hay toda una nueva generación de compradores al por menor”, dijo. “Creemos que eso es positivo a medio y largo plazo, dado que Costco ha conseguido atraer a nuevos compradores”.

Costco empezó a vender lingotes en junio de 2023 en tiendas de EE.UU. y en su sitio web. Los lingotes de 24 quilates, de fabricación suiza, son pequeños y van en un envoltorio de cartón y plástico. Aunque el minorista no revela cuánto vende, la expectación creada por los compradores en persona y en internet da una idea de su popularidad.

Los clientes de membresía de Costco suelen tener ingresos más elevados que los de otras cadenas minoristas. A los que compran oro parece seducirles la facilidad de tratar con un gran almacén para hacerse con este depósito de riqueza. Johnny Lee, un creador de contenidos de 40 años de Los Ángeles, compró lingotes de oro en Costco dos veces el año pasado: una para regalar y otra “solo por la emoción”.

“Es fácil hacer una compra sabiendo que ha tenido un valor histórico”, dijo Lee, y añadió que sospecha que muchos compradores de Costco se están dejando llevar por una moda. “Siento que la gente que compra lingotes de oro en Costco es una especie de símbolo de lo poco que sabe la gente sobre la compra de oro en general”.

En un inusual comentario sobre esta línea de negocios, ejecutivos de Costco señalaron la popularidad de sus ofertas de oro durante una llamada de ganancias en septiembre de 2023. En su primer trimestre fiscal, la compañía dijo que vendió más de US$100 millones en lingotes de oro, equivalente a alrededor de 51.740 onzas, sobre la base de cálculos utilizando los precios medios del oro durante ese período.

Las ventas de oro y plata siguen siendo “una parte significativa” del crecimiento de las ventas de comercio electrónico, dijo el director financiero Gary Millerchip por correo electrónico a Bloomberg.

“Estamos encantados de poder ofrecer artículos de oro y plata a nuestros miembros”, dijo. “Es un gran ejemplo de que nuestros comerciantes encuentran constantemente nuevas formas de ofrecer singularidad y valor”.

Comprar en Costco tiene sus ventajas. El minorista ofrece un 2% de recompensas en efectivo por usar una tarjeta de crédito Citi afiliada a Costco. Los compradores también obtienen una recompensa del 2% en sus compras con una membresía ejecutiva, que cuesta US$130 al año. Costco vendía lingotes de una onza el 28 de septiembre por una prima del 1,6% sobre el precio al contado del oro, por debajo de lo que cobran los minoristas de metales preciosos. Si se añade un 4% potencial en recompensas, los miembros de Costco obtienen una ventaja aún mayor.

“Parecía una oferta demasiado buena para ser verdad”, dijo Josh Young, quien compró un lingote de oro y una moneda de Costco el año pasado. Young, quien trabaja como gestor de dinero de Houston, dijo que compró los artículos como un seguro contra el aumento de los riesgos geopolíticos y financieros, incluyendo una “hiperinflación significativa”.

“Es una inversión física y el oro tiene una larga historia como depósito de valor, aunque no genere flujo de caja”, explica Young, de 41 años. “Es un buen diversificador personal”.

La incursión de Costco en los metales preciosos está bien documentada en internet. En los foros de Reddit se comparten consejos sobre qué tiendas tienen existencias. Los que lo consiguen muestran su botín en YouTube e intercambian historias en las redes sociales. La californiana Angel Groff se hizo con dos lingotes de oro de Costco el año pasado por unos US$1.950 cada uno, y grabó la compra en internet para los 40.000 seguidores de su cuenta de TikTok “midlifecrisisgirl”.

“Lo compré de forma impulsiva”, explica esta mujer de 42 años, quien suele publicar posts sobre joyas y bolsos de Hermes. “¿Cuál es el peor de los casos? Es una pequeña forma de diversificar fondos y si va bien, va bien. Si no, puedo hacer joyas con ello”.

Algunos seguidores lo calificaron de mala jugada. Hoy, cada lingote vale unos US$700 más.

Las señales de una fuerte demanda de lingotes en Costco no moverán los precios porque los volúmenes de ventas no son lo suficientemente grandes, según Philip Newman, director gerente de la consultora Metals Focus.

Aun así, las compras pueden ser una señal de fuerte apoyo para el metal.

“La gente descuenta la actividad minorista porque hay una arrogancia que piensa que el comercio minorista es una ‘compra tonta’; yo no concuerdo”, dijo Matt Schwab, del fondo de cobertura Quantix Commodities, con sede en Greenwich, Connecticut. La compra de oro de Costco “puede proporcionar una forma de apoyo constante, similar a la compra de los bancos centrales”.

Las ofertas de Costco hacen que la posesión de oro sea más accesible que nunca, afirmó Stefan Gleason, director ejecutivo de Money Metals Exchange, uno de los principales minoristas de metales preciosos de EE.UU. Calcula que, al margen de la joyería, menos del 2% de los estadounidenses poseen oro y plata.

“Incluso un aumento del 5% al 10% sería espectacular y probablemente perturbaría el mercado”, afirma.

Traducido por Eduardo Thomson.

Nota Original: Costco’s Gold Bars Fly Off Shelves as Bullion Prices Hit Records

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Yiqin Shen.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.