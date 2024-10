Apple presentará nuevos modelos Macbook Pro, el Mac mini rediseñado y un nuevo iPad mini a finales de octubre

Apple planea anunciar nuevos productos de 'hardware' a finales de este mes, entre ellos, nuevos modelos de MacBook Pro, el Mac mini rediseñado, el iMac con chip M4 y un nuevo iPad mini, y se espera que la fecha de lanzamiento sea el 1 de noviembre para "al menos algunos" de estos dispositivos. La compañía tecnológica continúa trabajando en el desarrollo de nuevos dispositivos de su línea de ordenadores y tabletas, como es el caso de la nueva versión de su ordenador Mac Mini, que será el PC de escritorio más pequeño fabricado por la compañía, además de incorporar la potencia del procesador M4 para impulsar funciones de Inteligencia Artificial (IA), tal y como se pudo conocer en agosto. Ahora, la compañía presentará este nuevo modelo de ordenador Mac mini, con la primera actualización de diseño importante desde su última renovación en el año 2010, a finales del mes de octubre, junto a otros nuevos dispositivos, entre ellos, nuevos modelos de MacBook Pro, iMac y un nuevo iPad mini. Aunque estos nuevos productos se presentarán a finales de octubre, la compañía planea lanzar "al menos algunos de ellos" el viernes 1 de noviembre, tal y como ha detallado el analista y periodista de Bloomberg Marc Gurman, en su boletín Power On. En el caso del Mac mini renovado, al que se conoce internamente con el nombre en código J773, se anunciará en dos versiones, con procesador M4 y M4 Pro, un procesador que la tecnológica aún no ha presentado y que incluirá soporte para más memoria y más potencia gráfica. Respecto a los ordenadores MacBook Pro, se anunciará un modelo de 14 pulgadas de gama baja con chip M4, con nombre en código J604. Igualmente, también se presentarán dos MacBook Pro de gama alta de 14 y 16 pulgadas, también con chip M4 (J614 y J616, respectivamente). Asimismo, Apple drá a conocer un nuevo iMac de sobremesa renovado, al que se refiere como J623, con chip M4. Además, Gurman ha adelantado que, junto a los ordenadores, también se presentará a finales de octubre un nuevo iPad mini renovado, con nombre en código J410. Con todo ello, aunque estos nuevos productos se darán a conocer a finales de octubre, el analista no ha especificado cuáles se lanzarán oficialmente el 1 de noviembre. NUEVOS DISPOSITIVOS A PRINCIPIOS DE 2025 Gurman ha compartido que Apple también planea presentar nuevos dispositivos durante la primera mitad del próximo año 2025. En este caso, se trata de dos nuevos modelos de MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con procesador M4, cuyos nombres en código son J613 y J615. Siguiendo esta línea, también se anunciará un iPhone SE renovado, al que la compañía se refiere como V59, además de nuevos modelos de iPad Air de 11 y 13 pulgadas, conocidos internamente como J607 y J637, respectivamente. Además de todo ello, los de Cupertino desvelarán nuevos accesorios para sus dispositivos. Es el caso de dos nuevos teclados Magic Keyboards, actualizados para la nueva línea de iPads Air (R307 y R308), y un nuevo AirTag mejorado, al que se refieren como B589. Con todo ello, Gurman ha adelantado que Apple también está desarrollando nuevas versiones de su Mac Studio y Mac Pro equipados con los procesadores M4. Sin embargo, estos modelos "pueden tardar más en llegar", según ha matizado, al menos, hasta mediados de 2025. Para terminar la hoja de ruta de 'hardware' de Apple para el año 2025, Gurman ha señalado que se espera que la compañía presente su nueva serie de 'smartphones' iPhone 17, los nuevos relojes inteligentes Apple Watch y con los ordenadores mac con procesador M5, a finales de 2025.

