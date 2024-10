Leire Martínez matiza sus palabras sobre Amaia Montero

Leire Martínez se convertía en noticia hace unos días al hacer unas declaraciones en la televisión Navarra sobre Amaia Montero que desataron la polémica: "No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo". Este viernes, pudimos hablar con ella en la segunda boda de Irene Villa y su marido, David Serrato, quienes han organizado una fiesta solidaria en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, y aclaraba sus palabras. "Se le ha dado un bombo que para mí es terrorífico, es que no hay historia" nos comentaba, dejando claro que no entiende las críticas que ha tenido por redes sociales por sus declaraciones: "No me gustan las faltas de respeto y llevamos muchos años ya con esta tendencia, ¿no?, las redes sociales, internet, quiero decir, hay una permisividad con el insulto y con tal que dices, bueno, ¿estoy a favor de eso? No, y no lo voy a estar nunca". Y es que la artista nos aseguraba que esto le lleva pasando "desde el día uno que yo formé parte del grupo y sigue ocurriendo, quiero decir, 16 años en los que he tenido que leer muchas cosas, por eso digo que no ha pasado nada". Leire no comprende "que 16 años después tenga que seguir hablando de un tema que no tiene que ver conmigo, además, que se lo tengan que preguntar, pero no a mí" y nos aseguraba que "vivo en paz, vivo muy tranquila y no tengo problemas con nadie, ni quiero, gracias".

