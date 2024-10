El ex primer ministro Bennett insta a Israel a que ataque instalaciones nucleares de Irán

El ex primer ministro de Israel, el ultranacionalista Naftali Bennett, ha instado este domingo al Gobierno israelí a que ataque las instalaciones nucleares de Irán como respuesta al ataque con misiles balísticos del pasado martes contra varias bases aéreas del país hebreo. "Israel debe: atacar el programa nuclear de Irán, atacar el liderazgo de Irán y atacar y paralizar los principales intereses económicos del régimen (...). Tenemos la justificación y la capacidad. Es hora de actuar ya", ha declarado en su cuenta de la red social X. Estas palabras se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya invitado al Gobierno de Benjamin Netanyahu a buscar "otras alternativas" a los ataques contra instalaciones petrolíferas iraníes. El mandatario advirtió además este miércoles de que Washington no apoyará un ataque israelí contra instalaciones nucleares iraníes en caso de producirse la represalia contra Teherán por el ataque con misiles del día anterior. En este sentido, Bennett ha afeado a Biden su petición de que la respuesta israelí contra Irán sea "proporcionada" y ha asegurado que su propuesta "sería sólo una fracción de lo que Irán hizo a Israel". "Así que de hecho no será 'proporcional", ha añadido. El ex jefe del Ejecutivo israelí (2021-2022) ha emplazado al actual Gobierno a que acabe "con el régimen brutal, corrupto e incompetente de la República Islámica de Irán antes de que adquiera armas nucleares", asegurando que "la respuesta de esta semana" --en alusión a la represalia por el ataque con misiles del martes-- es el primer paso para ello. Israel ha vivido este martes el segundo gran ataque directo por parte de Irán en cuestión de meses, un bombardeo masivo con misiles que la Guardia Revolucionaria iraní ha justificado como una venganza por el asesinato en julio en Teherán del entonces líder de Hamás, Ismail Haniye, y la muerte el pasado viernes en Beirut del máximo jefe de Hezbolá, Hasán Nasralá.

