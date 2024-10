Previa del Deportivo Alavés - FC Barcelona

El líder FC Barcelona visita este domingo al Deportivo Alavés en Mendizorroza (16.15), en la novena jornada de LaLiga EA Sports, en un duelo al que llega tras estrenarse en la 'Champions' y la voluntad de dejar atrás la primera derrota liguera, mientras que el Deportivo Alavés viene de dos derrotas que también quiere aparcar, por lo que es un partido importante para ambos equipos. Llega más fresco al choque el Alavés pero también algo más necesitado, ya que está en la zona media de la tabla pero una tercera derrota consecutiva podría meterle en problemas. Por contra, el Barça sabe que si gana lo sucedido en Pamplona (4-2) quedará en susto y que seguirá fuerte en lo más alto de la tabla. Pero una nueva derrota sería un agujero en la línea de flotación del equipo. Sin duda, la victoria en casa contra el Young Boys (5-0) en la segunda jornada de la Fase Liga de la 'Champions' ayudó a olvidar la derrota contra Osasuna. El equipo llega mejor, a nivel mental, y con la pieza fresca de un Frenkie de Jong que dejó atrás cinco meses de lesión y que está para jugar una media hora, más o menos, si Hansi Flick lo desea. Además, el morbo está en la portería, donde Iñaki Peña debería seguir siendo el portero titular del Barça, pero la llegada del veterano --y hasta hace días retirado-- portero polaco Wojciech Szczesny puede hacer cambiar las cosas pronto. Quizás, en Mendizorroza la lupa de Flick esté sobre los tres palos de su equipo. Pero juegue quien juegue, a la espera de si Fermín o Gavi pueden regresar pronto al equipo, el Barça sabe que la mejor manera de hacer un punto de inflexión a esa primera derrota liguera del año y de volver a tener las enormes sensaciones durante el '7 de 7' es ganar. Mejor o peor; pero ganar. Y para ello deberá desarbolar a un Alavés que tiene ganas de volver a disfrutar ante su afición, como lo hizo cuando recibió al Sevilla (2-1). Las salidas a la Comunidad de Madrid no le han ido bien al 'Glorioso', con derrotas en casa del Real Madrid (3-2) y Getafe (2-0), pero con su afición a su lado es otro cantar. En casa, en esta Liga, llevan un empate y dos victorias los de Luis García Plaza, que no podrá contar con Aleksandar Sedlar ni con Jon Guridi y que se mantiene pendiente de si Hugo Novoa y Abdel Abqar pueden o no jugar contra el Barça. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Tenaglia, Mouriño, Abqar, Manu Sánchez; Blanco, Guevara; Carlos Vicente, Conechny, Stoichkov; y Kike García. FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Eric Garcia, Casadó; Lamine Yamal, Pedri, Raphinha; y Lewandowski. --ÁRBITRO: Ortiz Arias (C. Madrileño). --ESTADIO: Mendizorroza. --HORA: 16.15/DAZN LaLiga TV.

