El Tribunal Supremo de Brasil dice que X pagó las multas pendientes en una entidad bancaria equivocada

El juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes ha informado este viernes de que los representantes de la red social X no han realizado el pago de las multas pendientes en la entidad bancaria adecuada y les ha instado a "regularizar el depósito" para levantar el bloqueo que impide a la plataforma operar en el país desde el pasado 30 de agosto. La compañía había notificado previamente el pago de los 28,6 millones de reales (unos 4,5 millones de euros) adeudados, solicitando el desbloqueo de la red social. Sin embargo, esta cantidad está ingresada en una cuenta de Caixa en lugar de en una cuenta judicial del Banco do Brasil, ha explicado Moraes y así lo ha recogido la Agencia de Brasil. "Es, por tanto, necesario regularizar el depósito realizado por X Brasil Internet LTDA, para que las multas puedan ser pagadas efectiva e íntegramente", ha agregado el juez, al tiempo que ha ordenado a Caixa "transferir inmediatamente" el pago a la cuenta correcta. Una vez resuelta ésta cuestión, corresponde al fiscal general de Brasil pronunciarse sobre las solicitudes de restitución realizadas por el equipo legal de X en Brasil para poder operar de nuevo en el país. No obstante, tras conocer la decisión de Moraes, la plataforma propiedad de Elon Musk ha vuelto a solicitar este mismo viernes al tribunal su autorización para reanudar las operaciones en el país, negando la equivocación en el pago y argumentando que ven innecesario consultar a la Fiscalía antes de levantar la prohibición.

Compartir nota: Guardar