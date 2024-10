Ancelotti sobre Carvajal: "Parece una lesión bastante seria de rodilla"

Madrid, 5 oct (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que pese a no conocer aún con exactitud el estado de rodilla de Dani Carvajal, lesionado en la última jugada del encuentro ante el Villarreal, es "una lesión bastante seria" que deja a su equipo sin un jugador "muy, muy importante".

"Parece una lesión bastante seria de rodilla, tienen que evaluarlo las próximas horas el vestuario está triste y preocupado porque ha pasado algo que pasa muchas veces por el calendario y desafortunadamente le ha pasado a un jugador muy, muy importante para nosotros", afirmó en sala de prensa.

"Carvajal es un jugador fundamental para nosotros por su experiencia, por la profesionalidad. He hablado con él y está triste, decepcionado pero no hay mucho que hacer. A ver la evaluación médica y después pensar en recuperar", añadió.

Ancelotti reconoció que habló con el doctor y le confirmó una lesión grave pero que no será hasta las próximas horas cuando se determine si tiene roto el ligamento cruzado. "Me ha dicho que es una lesión de rodilla pero no lo que es realmente porque hay que hacer pruebas. No va a cambiar mucho, es una lesión que ojalá sea lo menos grave posible".

Y mostró confianza en Lucas Vázquez como sustituto. "Nos da mucha confianza, en el parón tenemos tiempo para hablar de este tema. El mercado está cerrado y no hay muchas opciones. Hay que manejar bien la plantilla y ver en caso de ausencia del único lateral derecho que tenemos, Lucas Vázquez, quien meter". EFE