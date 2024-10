Alguacil-Simeone, contra la crisis

San Sebastián/Madrid, 5 oct (EFE).- Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ha respondido a la dura derrota contra el Benfica del pasado miércoles (4-0) con más insistencia en la táctica, aún más en la estrategia y el cambio de medio once rumbo al duelo de este domingo contra la Real Sociedad de Imanol Alguacil, ambos enfrentados este domingo, en la liga española, contra la adversidad en el Reale Arena y al límite de la crisis con tan ocho jornadas jugadas.

El conjunto donostiarra, también derrotado en su compromiso europeo (1-2) por el Anderlecht) y decimocuarto en LaLiga EA Sports, ha ganado tan solo dos de sus diez encuentros oficiales en este curso. Suma 8 puntos. Siete más tiene el equipo rojiblanco, ganador de cuatro de sus ocho duelos ligueros, con otros cuatro empates, y cuarto en la clasificación. Ambos, con la inequívoca sensación de que necesitan y pueden mucho más en esta temporada.

El desastre de Lisboa ha hecho daño al Atlético. Invicto hasta entonces, entre la vorágine de todo lo que ocurrió en el derbi con el lanzamiento de objetos, la suspensión temporal y el gol de Ángel Correa, el estadio La Luz retrató su realidad en la Liga de Campeones y como visitante, disimulada por dos triunfos a última hora contra el Athletic y el Celta, ambos 0-1, en el campeonato español.

Un batacazo sin excusas y una indefinición que dispara la crítica y, por extensión, la presión hacia el equipo y el entrenador, que revolucionará su once titular este domingo en San Sebastián, previsiblemente con hasta seis variaciones, si mantiene lo probado, cuando prescindió en el once de Koke Resurrección o Rodrigo de Paul, cambiados al descanso el miércoles y sustituidos para este domingo por Conor Gallagher y Pablo Barrios, recién recuperado. El capitán, en cualquier caso, tiene opciones de formar de inicio en lugar del inglés, más probable.

Es expresiva la vuelta directa de Barrios a la alineación titular, después de más de tres semanas de baja por una lesión muscular. Cuando se lesionó era uno de los hombres más determinantes y más en forma del equipo. Ya restablecido de la dolencia muscular sufrida con la selección sub'21 retornará al esquema principal de Simeone.

Reinildo Mandava, Ángel Correa y Samuel Lino también pasarán de la titularidad a la suplencia, además del lesionado Marcos Llorente, baja las próximas tres semanas por la lesión muscular ante el Benfica, aunque ya estaba sancionado de antemano para el choque de este domingo por su expulsión en el minuto 98 del último derbi.

Tal movimiento en el once abre oportunidades. Para Clement Lenglet, ante sus primeros minutos con el Atlético tras su cesión desde el Barcelona. No juega un encuentro de competición desde el pasado mayo, cuando militaba en el Aston Villa. Y para Javi Galán, reivindicado con el pase del 1-1 a Correa en el derbi y, de repente, en el once titular por el carril izquierdo, cuando hace apenas unas semanas era la tercera o la cuarta opción.

También vuelve al once Nahuel Molina, por la baja de Llorente, y, sobre todo, Alexander Sortloth, sin gol en cada uno de sus últimos nueve encuentros (marcó en su primer remate ante el Villarreal en la primera jornada y no ha vuelto a batir la portería contraria).

El '9' del Atlético, llamado a más goles y protagonismo, circula entre las dudas en el inicio de curso, como el ataque del equipo rojiblanco, a trece goles y cinco puntos del liderato del Barcelona.

La búsqueda de las sociedades ofensivas, en las que tanto insiste últimamente Simeone, lo dirigirá de nuevo al comienzo del derbi contra el Real Madrid, cuando también apostó por el 'tridente', compuesto por Sorloth junto a Antoine Griezmann y Julián Álvarez. En el Reale Arena también será el punto de partida.

El delantero francés, enfrentado contra el equipo desde el que el dio el salto al Atlético en 2014, encadena cuatro encuentros sin marcar y ha anotado tan solo tres tantos en los diez primeros choques de esta campaña, alejado de la producción de otros tiempos y con la dependencia que siempre ha tenido el grupo de Simeone del máximo goleador de su historia.

Griezmann, también sustituido al descanso en Lisboa, es uno de los únicos cinco jugadores que se sostendrá en la alineación de Simeone, junto al portero Jan Oblak; los centrales Axel Witsel y José María Giménez, entre las bajas en esa línea de Robin Le Normand y César Azpilicueta, y el atacante Julián Alvarez, también aún por debajo de las expectativas en este Atlético, que es el equipo menos goleado de esta Liga, con cuatro tantos encajados.

Enfrente, la Real Sociedad y sus futbolistas también querrán hacer olvidar a su afición lo antes posible del tropiezo en casa ante el Anderlecht en la Liga Europa, y qué mejor manera que hacerlo ante un rival de la talla del Atlético. Además, los tres puntos harían afrontar el parón con más optimismo de cara a las próximas jornadas de Liga.

Para ello, vuelve una pieza fundamental a la lista del técnico: Igor Zubeldia.

El central de Azkoitia descansó el pasado jueves para llegar fresco al encuentro de este domingo, ya que este venía de jugarlo absolutamente todo desde que volvió de su lesión en la tercera jornada de Liga.

Sorprendentemente, Beñat Turrientes es uno de los hombres que se queda fuera de la convocatoria, aparentemente por decisión técnica.

Alguacil probablemente opte por dar protagonismo a Luka Sucic, que no disputó ningún minuto frente al Anderlecht, y a Sergio Gómez, que jugó apenas 30 minutos, junto a Martín Zubimendi, que también llegará fresco.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López; Zubimendi, Sergio Gómez, Sucic; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Lenglet, Javi Galán; Griezmann, Barrios, Gallagher o Koke, Julián Alvarez; Sortloth.

Árbitro: Díaz de Mera (C. Castellano-manchego).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 21.00 CET (-2GMT).

------------------------------------------------------------------

Puestos: Real Sociedad (14º, 8 puntos); Atlético de Madrid (4º, 16 puntos).

El dato: La Real Sociedad no vence al Atlético de Madrid desde el 19 de enero de 2022 en Copa del Rey (2-0).

Las frases:

Simeone: "No veo negatividad, para nada".

Imanol Alguacil: "Queremos hacernos fuertes en casa".

Altas: Zubeldia y Magunazelaia, en la Real Sociedad; Pablo Barrios, en el Atlético de Madrid.

Bajas: Zakharyan (lesión) y Traoré (lesión), en la Real Sociedad; Marcos Llorente (lesión), Robin Le Normand (lesión) y César Azpilicueta (lesión), en el Atlético de Madrid. EFE

1012148

ash/cl/id/lm