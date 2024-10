Trump critica la presentación de nuevas pruebas en su contra a un mes de las elecciones presidenciales

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha criticado este jueves al fiscal especial Jack Smith por publicar un documento con nuevas pruebas sobre una serie de conductas criminales a las que el magnate habría recurrido para tratar de permanecer en el cargo tras su derrota en las elecciones de 2020 a tan solo un mes de la celebración de los comicios. Tanto Trump como su campaña electoral han afirmado que Smith ha violado las reglas del Departamento de Estado y que ha "usado al Gobierno como arma" al considerar que están influyendo en las elecciones, si bien fue decisión de la jueza federal Tanya Chutkan y no del propio fiscal, según ha publicado la cadena de televisión NBC News. A pesar de que el Departamento de Justicia tiene como costumbre respetar un "periodo de silencio" informal de 60 días antes de una elección para evitar influenciar a los votantes, hay que destacar que Smith ni siquiera sabía cuándo iba Chutkan a tomar la decisión de publicar el documento, según han revelado dos fuentes anónimas relacionadas con el caso a la mencionada cadena. La jueza, por su parte, ha expresado en varias ocasiones que las audiencias del caso no tendrán impacto en la campaña de Trump a pesar de sus quejas. El documento de Smith recoge que las acciones del magnate neoyorquino fueron "a título privado" y no a título oficial, como presidente, e incluyeron "una serie de planes cada vez más desesperados para anular los comicios en los siete estados en los que perdió". Esto se produce después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos avalara el pasado mes de julio que Trump contaba con cierta inmunidad durante su tiempo al frente de la Casa Blanca. Smith busca así que no se desestime el caso contra el magnate. La Justicia concedió a los tribunales de menor instancia la posibilidad de resolver por su cuenta en qué casos Trump se encontraba en pleno desempeño de sus funciones como presidente y cuándo estos casos eran puramente personales y se escapaban del oficialismo y, por tanto, no quedaban protegidos por esta inmunidad parcial. El magnate se declaró no culpable de los cuatro cargos federales que pesan en su contra por el caso en agosto de 2023. Los fiscales defienden que Trump manipuló a los manifestantes al hacerles creer que el entonces vicepresidente Mike Pence podía cambiar los resultados de las elecciones.

