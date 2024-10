Los CERMIS Autonómicos denuncian la "ausencia extendida" de recursos y apoyos para una "verdadera" inclusión educativa

Las 19 delegaciones autonómicas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han denunciado la "ausencia extendida" de recursos y apoyos para alcanzar una "verdadera" inclusión educativa. Así lo han puesto de manifiesto en la Conferencia de CERMI Territorios, en la que han dialogado sobre la perspectiva desde los territorios del inicio del curso escolar para el alumnado con discapacidad, donde se han puesto de relieve la descoordinación entre las administraciones en materia de competencias educativas. En este sentido, desde COCARMI Catalunya han destacado que uno de los problemas más importantes se produce en lo relativo al transporte escolar, que "no se sabe bien de quién es competencia". Además, ha lamentado que el año pasado la falta de recursos impidió atender "correctamente" las solicitudes de personal de apoyo a las personas con discapacidad. Por su parte, el CERMIN Navarra ha denunciado que "no se están proporcionando todos los recursos estructurados y apropiados", lo que ha agregado que impide que los alumnos con discapacidad puedan ejercer sus derechos "en plenitud". Desde CERMI Melilla han coincidido con el resto de las entidades de los territorios en que uno de los problemas más "acuciantes" es la "falta de apoyos" al alumnado y, ha recalcado también que "los alumnos con discapacidad intelectual cuando llegan a cierta edad son expulsados de la formación reglada y no se permite una continuidad". Con el objetivo de lograr una educación inclusiva "auténtica", el CERMI de Comunidad Valenciana ha conseguido iniciar un proceso de elaboración de un plan estratégico de inclusión educativa en la Comunidad que va a ir paralelo al primer Plan de acción integral a personas con discapacidad. PIDEN QUE EL CONGRESO DE JUVENTUD SEA UNA "ESTRUCTURA PERMANENTE" Por su parte, CERMI Aragón ha mostrado, a través de un informe, cuál ha sido el balance del I Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad Zaragoza 2024, donde se ha comprobado que la valoración de este evento ha sido "muy positiva" y que, a juicio de las entidades "debe convertirse en una estructura permanente". El tercer punto de la Conferencia ha consistido en la presentación por parte del autor Manuel García de su libro 'Historia de la discapacidad', editado por CERMI, que rastrea la evolución de este hecho personal y social a lo largo de los siglos, registrando los cambios experimentados en su conceptualización, comprensión y práctica. Igualmente, el CERMI Castilla -La Mancha ha expuesto la situación de la discapacidad, los derechos sociales y el Tercer Sector en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía en su Comunidad y ha anunciado que se están manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios para que la modificación del Estatuto de Autonomía de la región sea favorable a lo social. Finalmente, el CERMI Comunidad Valenciana ha ofrecido la última información del XVIII Congreso de CERMIS Autonómicos Valencia 2024, organizado entre el CERMI Estatal y el CERMI Comunidad Valenciana, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, el Ajuntament de València y la Diputació de València. Así, ha recordado que el Congreso se celebrará durante los días 18 y 19 de octubre en el Hotel Ilunion Valencia, bajo el lema 'Por una Transición Digital Justa e Inclusiva: Educación y Acción contra la Brecha Digital de las Personas Con Discapacidad'.

