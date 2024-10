Bruselas aprueba la entrada de Mubadala en el negocio de soluciones para la exploración de gas de Tubacex

La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la entrada del fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala Investment Company en el negocio de soluciones tubulares para la exploración y producción de gas y petróleo (OCTG) de la española Tubacex, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo. El fondo anunció el pasado mayo el acuerdo para comprar a Tubacex el 49% de ese negocio, al tiempo que las partes aclararon que la operación no afectará a los centros de decisión y actividad en las plantas vascas. Tras su examen, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la fusión no plantea problemas de competencia por el impacto "limitado" en el área económica europea. El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 6 de septiembre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

