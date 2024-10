Bélgica prescinde de todas las estrellas de su "generación de oro" contra Italia y Francia

Bruselas, 4 oct (EFE).- El seleccionador de Bélgica, Domenico Tedesco, anunció hoy una lista para medirse contra Italia y Francia en Liga de Naciones sin ninguna estrella de la "generación de oro", pues a la retirada de Eden Hazard o a la renuncia de Thibaut Courtois y la intermitencia de Axel Witsel se suman ahora las ausencias de Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku.

"Llamé a Kevin, que está lesionado en este momento. Está muy motivado para continuar con los Diablos Rojos hasta el Mundial. Simplemente, nos pidió saltarse esta convocatoria y la siguiente para descansar", dijo en rueda de prensa Tedesco.

Entre los jugadores belgas con vinculación con clubes españoles y que han solido ir a la selección, Tedesco convocó al delantero sevillista Dodi Lukebakio pero no al delantero del Atlético de Madrid cedido al Leipzig Arthur Vermeeren.

La selección de Bélgica, que encadena dos fiascos en el Mundial de Catar y en la Eurocopa de Alemania se encuentra en plena fase de transición, con Tedesco muy cuestionado por la prensa deportiva local por los resultados del equipo desde que a inicios de 2023 sustituyera al técnico español Roberto Martínez.

Al "adiós" hace casi dos años de Hazard, histórico capitán de los Diablos Rojos de 33 años en la actualidad, se suma la ausencia voluntaria de Thibault Courtois (32), si bien el portero del Real Madrid a priori estaría dispuesto a volver si cambia el seleccionador, pues su renuncia se debe a un enfrentamiento con Tedesco.

A esas bajas hay que añadir también la retirada de la selección del veterano defensa Jan Vertonghen (37) y las ausencias relativamente habituales de Witsel (35), Yannick Carrasco (31) o Thomas Meunier (33), de forma que, de los insustituibles de la generación que hizo a Bélgica soñar con todo, el único que aparece en la lista es el centrocampista del Aston Villa Youri Tielemans, de 27 años.

Los Diablos Rojos se medirán el próximo 10 de octubre contra Italia en Roma y el 14 contra Francia en Bruselas con un plantel de jugadores más jóvenes, con futbolistas como Jérémy Doku, de 22 años, Loïs Openda, de 24, en el que también entran por primera vez Malick Fofana (Lyon), Cyril Ngonge (Nápoles), Matte Smets (Genk) y Maarten Vandevoordt (Leipzig).

El técnico alemán de origen italiano no contará De Bruyne, que tiene 33 años y sí estuvo en esos duelos, terminó muy enfadado tras el último partido contra Francia por el mal juego de la selección de Tedesco, que perdió 2-0 contra el eterno rival y vecino.

El capitán llegó incluso a decir que algunos de sus compañeros no habían hecho su trabajo en el campo.

"Kevin no es solo un gran jugador, sino también una personalidad fuerte. Necesitamos de él y de su liderazgo como capitán. Tiene legitimidad para hablar con el grupo. Después del partido contra Francia, reaccionó con sus emociones, pero no apuntó a nadie en particular. Obviamente, los medios hablaron mucho de él después de ese partido, pero para nosotros no es un gran tema de conversación", dijo Tedesco.

Tampoco está en la lista Lukaku, de 31 años, que ya se había perdido la última convocatoria a principios de septiembre al estar cambiando de equipo esos días, pasando del Chelsea al Nápoles, encuentros en los que los Diablos Rojos derrotaron a Israel por 3-1 y perdieron contra Francia por 2-0, en el marco también de la Liga de Naciones.

Faltan también jóvenes como Alexis Saelemaekers, de 25 años y lesionado en el tobillo, pero Tedesco recupera a Leandro Trossard, delantero del Arsenal que no estuvo en la última convocatoria.

- Lista completa:

Porteros: Koen Castells (Al-Qadisya, SAU), Matz Sels (Nottinham Forest, ING) y Maarten Vandevoordt (Leipzig/ALE).

Defensas: Timothy Castagne (Fulham, ING), Maxim de Cuyper (Brujas), Koni de Winter (Genoa, ITA), Zeno Debast (Sporting, POR), Arthur Theate (Eintracht Francfort, ALE), Matte Smets (Genk) y Sebastiaan Bornauw (Wolsburgo/ALE).

Centrocampistas: Charles de Ketelaere (Atalanta, ITA), Arnes Engels (Augsburgo, ALE), Wout Faes (Leicester, ING), Orel Mangala (Olympique de Lyon, FRA), Amadou Onana (Aston Villa, ING) y Youri Tielemans (Aston Villa, ING),

Delanteros: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven, NED), Jérémy Doku (Manchester City, ING), Malick Fofana (Lyon/FRA), Leandro Trossard (Arsenal/ING), Dodi Lukebakio (Sevilla, ESP), Cyril Ngonge (Nápoles/ITA) y Loïs Openda (Leipzig/ALE). EFE