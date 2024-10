Sofía Cristo explica la actitud de su madre ante las cámaras

Tras reunirse con su equipo jurídico, Bárbara Rey aparecía muy enfadada ante la prensa al llegar a casa de su hija Sofía y, minutos más tarde, la dj ha abandonado el domicilio par hacer frente sus compromisos laborales excusando la actitud de su madre. "Mi madre ya está sobrepasada, os ha atendido antes, os pido perdón por si antes se ha puesto... pero es que está nerviosa" nos confesaba Sofía, que ya no sabe qué decir ante el terremoto mediático que se ha originado entorno la figura de su madre. La dj nos ha aclarado que la vedette "se encuentra mal porque está sobrepasada, es que es mucho" y que ella ya no sabe cómo está "a ratos bien y a ratos mal" porque cada día sale algo nuevo a lo que hacer frente. Además, Sofía ha explicado que "no es un cambio de actitud" lo que hemos visto en su madre sino que "os lleva atendiendo todos estos días, pero todos los días lo mismo... es que la actitud va cambiando según va sintiendo más presión, llega un momento que una cabeza no aguanta, es mucha presión psicológica". Por último, también ha dejado claro que la reunión con sus abogados "no tiene nada que ver" en el enfado que hemos visto, simplemente se trata del agobio mediático que siente al no pararse de hablar de ella.

