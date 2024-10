Sheinbaum promete investigar asesinato de migrantes en México

(Bloomberg) -- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió investigar el tiroteo por parte de los militares contra un camión que transportaba migrantes y que provocó la muerte de seis de ellos.

La Fiscalía investiga el incidente y los implicados serán sancionados, dijo Sheinbaum en respuesta a preguntas de la prensa el jueves. El gobierno peruano condenó en un comunicado los hechos del 1 de octubre, en los que murió uno de sus nacionales. Entre los muertos ese día también había ciudadanos de Egipto y El Salvador, dijo Sheinbaum.

El Ejército de México ha sido parte de una ofensiva gubernamental para reducir la migración irregular, lo que ha contribuido a una reciente disminución en el número de migrantes que llegan a Estados Unidos. La Secretaría de Defensa dijo en un comunicado que trasladó a una decena de migrantes heridos a un hospital cercano al incidente en el estado de Chiapas.

Sheinbaum dijo en una conferencia de prensa en Ciudad de México el jueves que una situación como esta no podía volver a ocurrir y que estaban en contacto con las embajadas para brindar apoyo a las familias de los fallecidos.

Previamente este año, México impuso un requerimiento de visa a los turistas peruanos, diciendo que buscaban llegar a EE.UU. La Cancillería de Perú calificó el tiroteo de “execrable hecho” y en un comunicado en su cuenta de la red social X pidió a las autoridades una investigación.

