Más de 1000 profesionales debaten sobre la importancia del testeo de software en VLCTESTING 2024

El testeo de 'software' es esencial en sistemas como el control del vuelo de un avión, el GPS de un coche, el DNI electrónico, las plantas nucleares o incluso en el ascensor de un edificio, puesto que un fallo en cualquiera de estos sistemas podría tener graves consecuencias, como más de mil profesionales han expuesto debatido en el festival VLCTESTING. Valencia se ha convertido en el epicentro del testeo de 'software' en España al acoger VLCTESTING, que ha congregado a más de mil profesionales, tanto de forma presencial como 'online', los días 2 y 3 de octubre. Con más de 26 ponencias de expertos, los asistentes han tenido la ocasión de descubrir las últimas tendencias e innovaciones en testeo de 'sotware', enfocadas en mejorar la competitividad, reducir gastos y fortalecer la confianza de clientes y usuarios finales. "Cuando empezamos a hablar de calidad del software hace más de 20 años, parecía una locura, pero en ITI sabíamos que era clave para el avance y la mejora de la competitividad de las empresas TIC", ha expresado durante su inauguración la directora gerente de ITI, centro tecnológico especializado en TIC, y presidenta de FEDIT, Laura Olcina, en una nota de prensa. LO ÚLTIMO EN TESTEO DE SOFTWARE La primera ponencia ha referido la velocidad con la que evoluciona el área de Aseguramiento de la calidad (QA, por sus siglas en inglés) y ha hecho un repaso de los tipos de test, así como las herramientas con las que llevarlos a cabo. "Antes, las pruebas de software eran manuales y laboriosas. Hoy, la automatización es la piedra angular para optimizar el tiempo de las pruebas. Eso sí, para escoger una herramienta de automatización debes tener en cuenta los requisitos del proyecto que estás desarrollando", ha destacado la directora de QA en Izertis, Eneritz Zubizarreta. Por su parte, el Head of Tecnology, RD & Training en Orbital Critical Systems, Iñaki García, ha mostrado cómo validar y verificar el 'software' crítico. Durante su intervención ha señalado que "los sistemas críticos están más presentes en nuestra vida diaria de lo que imaginamos. [...]Al diseñar no solo ascensores, sino también aviones o trenes, el objetivo no es solo que funcionen bien, sino que sean duraderos y seguros. Sin ir más lejos, entre un 25 y un 30 % de un proyecto va a la parte de verificación y, en concreto, del testeo, que es donde más tiempo y esfuerzo se ha de invertir", ha expuesto. El Senior AWS Technical Instructor en Amazon Web Services, Javier Martínez, ha compartido con los asistentes cómo la inteligencia artificial (IA) generativa está revolucionando la calidad del 'software', pasando del concepto a aplicaciones prácticas en cada fase del ciclo de desarrollo. Martínez ha puesto sobre la mesa que "más del 80% de los profesionales ya utilizan asistentes virtuales en su día a día", y ha recalcado que "la IA no es solo un asistente, sino un componente clave en las aplicaciones, orientado a mejorar su calidad". Mientras, el QA Manager y el QA SW Tester en Fermax, Josep Navarro y Adrián Murciano, respectivamente, han compartido con los asistentes la estrategia seguida por la empresa para reducir el tiempo invertido y los plazos de 'testing' en el desarrollo de 'software' y, en concreto, en un producto que implica el uso de tecnología IoT y 'streaming' de audio bidireccional con vídeo. También han hablado de las ventajas de la herramienta de código abierto Wakamiti que, según ellos, les ha ofrecido fiabilidad, comodidad y estabilidad. "Hemos ganado en tiempo, ya que hemos pasado de tres semanas de validación a una, gracias a esta herramienta y al apoyo del equipo de ITI", ha indicado Navarro. Por su parte, el CEO en Singular Solving, Javier Recuenco, ha explicado por qué la resolución de problemas complejos es una disciplina crítica para el QA y, al mismo tiempo, una enorme desconocida. "Siempre se ha dicho que el testeo es una actividad mecánica y rigurosa, pero en realidad es una combinación de 'cienciarte': una mezcla de precisión matemática y humanidad con capacidad de improvisación. Lo que nos distingue de la IA es precisamente esa improvisación y humanidad, y es que el miedo a esta tecnología no es solo a perder empleos, sino a perder nuestra esencia", ha comentado. La ponencia 'Validando sin código: Por qué invertir en diseño UX/UI sale rentable', dirigida por la Manager y Project Manager en Gusta Studio, Mar Albiol yJosefina Vottero, respectivamente, quienes han destacado que el 70 por ciento de los negocios 'online' fracasan por una mala experiencia de usuario. Para evitarlo, Albiol ha propuesto que "negocio, diseño, desarrollo y testing colaboren para mejorar la eficiencia, reducir costes, facilitar el mantenimiento y elevar la calidad general del producto". Por otro lado, Vottero ha argumentado que "contar con la retroalimentación de los equipos es clave para mejorar los productos software, así como probar el desarrollo con los usuarios lo antes posible y a menudo". Finalmente, Leandro Melendez, también conocido como el Señor Performo, ha explicado los sesgos cognitivos más comunes y su relación con la psicología humana. También ha mencionado los nombres curiosos que califican algunos sesgos como el 'síndrome del hombre con el martillo' o 'el efecto halo', y ha ofrecido soluciones y recomendaciones para que los equipos puedan superar los obstáculos generados por estos sesgos y aplicar estrategias que optimicen las prácticas de QA, evitando ciclos interminables y cuellos de botella. Organizado por ITI, VLCTESTING ha sido posible gracias al apoyo de Amaris, Arsys, Hiberus, Edicom, Excentia, NTT Data, Suittest, Panel, Icaria y Help Humans y la colaboración de ING, Izertis, AHORA, VIEWNEXT, Punt, SNGULAR, Brightest y Mobiliza ACADEMY. El evento ha contado con el respaldo de una comunidad de formada por diversas organizaciones tanto a nivel nacional y local como internacional: Alicantec, Alicante Futura, ArgenTesting, Cámara Alicante, Cámara Valencia, Colegio Oficial de Ingeniería Informática, Crowdar, Fedit, EGM Parque Tecnológico de Paterna, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos - ETSINF, Invest in Valencia, QA Makers, REDIT, TESLA, Testing Bolivia, Testing Paraguay, Testing UY, Under Test , Step4ward y CEEI.

Compartir nota: Guardar