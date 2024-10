Ascienden a once los muertos por el brote del virus de Marburgo en Ruanda

Las autoridades de Ruanda han informado de que ha aumentado a once los muertos, mientras que 36 más se encuentran infectadas tras contraer el virus de Marburgo, una fiebre hemorrágica, tras la detección de nuevos casos. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que una persona ha muerto y que siete más han sido afectadas en las últimas horas, razón por la que el balance ha alcanzado una cifra preliminar de once muertos y 36 infectados en todo el país, de los que 25 están recibiendo tratamiento, según ha informado la cadena de televisión RBA en su cuenta de la red social X. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que las medidas de prevención de infecciones "son fundamentales para frenar la propagación de la enfermedad del virus de Marburgo" y ha informado de que ha entregado, junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), más de 500 kits de atención clínica y suministros para la prevención y control de infecciones a medida que se intensifican los esfuerzos de control del brote en Ruanda. El virus de Marburgo se transmite a seres humanos desde murciélagos de árboles frutales y tiene una tasa de mortalidad de entre el 25 y el 90 por ciento dependiendo de la rapidez con la que sea tratado. Los síntomas de la infección incluyen dolor de cabeza, vómitos de sangre y dolores musculares. No existen vacunas ni tratamientos antivirales aprobados para tratar el virus, que tiene similitudes con el ébola. Para aumentar la supervivencia de los infectados se usa la terapia de mantenimiento (rehidratación oral o introvenosa) y el tratamiento sintomático. En África, se han registrado brotes anteriores y casos esporádicos en Angola, República Democrática del Congo (RDC), Ghana, Kenia, Sudáfrica, Uganda, Tanzania y Guinea Ecuatorial.

Compartir nota: Guardar