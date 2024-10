3-2. New York City supera a Cincinnati y coge fuerza para el 'playoff' de la MLS

Harrison (EE.UU.), 2 oct (EFE).- New York City, con un tanto del costarricense Alonso Martínez y otro del uruguayo Santi Rodríguez, doblegó este miércoles por 3-2 a Cincinnati y sigue mejorando sus prestaciones camino de un 'playoff' de la MLS para el que ya está clasificado.

New York City volvía al Red Bull Arena de Harrison (Nueva Jersey) tras destrozar el sábado en este mismo estadio y por 1-5 a New York Red Bulls en el derbi neoyorquino de la MLS.

Este miércoles, el conjunto celeste no jugó como visitante sino como local en el Red Bull Arena ya que la postemporada de la MLB le obligó a buscar un campo más allá de sus habituales Yankee Stadium y Citi Field para medirse al Cincinnati del argentino Luciano Acosta (MVP de la MLS en 2023).

Siendo un partido entre semana, que arrancó pasadas las 19.30 horas y lejos de sus hogares en la Gran Manzana, New York City se encontró con una floja entrada en el Red Bull Arena pero lo compensó con un buen inicio en un partido que medía al tercero del Este (el Cincinnati) contra el quinto.

Solo 16 minutos tardó en adelantarse el equipo entrenado por Nick Cushing y lo hizo gracias a un potente remate cruzado desde fuera del área de Mitja Ilenic.

No detuvo su ofensiva un New York City que tuvo ocasiones para ampliar su ventaja. En cambio, Cincinnati solo se pudo aproximar al arco de Matt Freese en los últimos minutos de la primera mitad pero no logró el empate antes de irse al descanso.

Ese impulso del tramo final de la primera parte lo retomó en la reanudación Cincinnati, cada vez más volcado sobre el área rival.

A New York City le tocó refugiarse atrás, cerrar huecos y buscar los contraataques con la velocidad de Rodríguez y Martínez.

Esa fue precisamente la conexión que le dio el 2-0. Rodríguez inició una cabalgada al contraataque, Martínez le pasó por la izquierda y el servicio del uruguayo lo mandó el costarricense a la red en el 65 con un remate que tocó en el larguero.

El delantero lleva 15 goles en total esta temporada y cuatro de ellos han llegado en los últimos cuatro partidos.

Dos penaltis se pitaron a continuación, uno para cada equipo: Acosta recortó distancias para Cincinnati en el 69 y Rodríguez anotó para New York City en el 75.

Cincinnati siguió intentándolo hasta el final y tuvo a su favor que el colegiado decretó 13 minutos de descuento. Logró en el 96 su segundo gol, por medio de Corey Baird y tras un córner, pero New York City, con sufrimiento en la recta final, consiguió asegurar los tres puntos. EFE