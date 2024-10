Smith dice que Trump recurrió a conducta criminal para perpetuarse en el poder tras perder los comicios de 2020

El fiscal especial Jack Smith ha asegurado en un escrito revelado este miércoles que el expresidente estadounidense Donald Trump recurrió a una serie de conductas criminales para tratar de permanecer en el cargo tras su derrota en las elecciones de 2020. El fiscal Smith sostiene en un escrito de 165 páginas que las acciones del magnate neoyorquino fueron "a título privado" y no a título oficial, como presidente, e incluyeron "una serie de planes cada vez más desesperados para anular los comicios en los siete estados en los que perdió". Asimismo, alega que el expresidente "trató de invadir los poderes específicamente asignados por la Constitución a otros poderes para promover su propio interés y perpetuarse en el poder", según ha recogido la cadena CNN. El fiscal describe que Trump empleó "medios criminales para interrumpir, mediante fraude y engaño, la función gubernamental del conteo de votos". Además, le comunicó a sus asesores que declararía su victoria antes de que se terminasen de contar las papeletas, preparando así el terreno para aludir a que si perdía los comicios era debido al fraude electoral. El documento proporciona, hasta la fecha, el mayor número de detalles de lo que ocurrió en aquellas elecciones de 2020, que derivaron posteriormente en el asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de los simpatizantes del magnate. El portavoz de campaña del candidato republicano, Steven Cheung, ha asegurado en un comunicado que "los demócratas radicales" siguen "empeñados en convertir al Departamento de Justicia en un arma en un intento de aferrarse al poder". "Todo este caso es una caza de brujas inconstitucional y partidista que debería ser desestimada por completo", ha reiterado. Esto se produce después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos avalara el pasado mes de julio que Trump contaba con cierta inmunidad durante su tiempo al frente de la Casa Blanca. Smith busca así que no se desestime el caso contra el magnate. La Justicia concedió a los tribunales de menor instancia la posibilidad de resolver por su cuenta en qué casos Trump se encontraba en pleno desempeño de sus funciones como presidente y cuándo estos casos eran puramente personales y se escapaban del oficialismo y, por tanto, no quedaban protegidos por esta inmunidad parcial. El magnate se declaró no culpable de los cuatro cargos federales que pesan en su contra por el caso en agosto de 2023. Los fiscales defienden que Trump manipuló a los manifestantes al hacerles creer que el entonces vicepresidente Mike Pence podía cambiar los resultados de las elecciones.

