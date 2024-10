Regreso a Las Sabinas lleva series diarias al streaming explorando heridas del pasado: "A muchos no les apetece cambiar"

El próximo viernes 11 de octubre llegan a Disney+ los cinco primeros episodios de la serie original 'Regreso a Las Sabinas'. A partir del lunes 14 de octubre, la plataforma estrenará un nuevo episodio al día, de lunes a viernes, hasta completar los 70 que conforman la ficción. Y es que, 'Regreso a Las Sabinas' es la primera serie de emisión diaria de un servicio de streaming producida en España. Protagonizada por Celia Freijeiro, la ficción aborda el regreso de dos hermanas a su pueblo natal, lo que conlleva no solo volver a sus raíces sino también a las heridas del pasado en una revisión que no todos están dispuestos a afrontar. "Mi personaje hace un poco de espejo a todo el mundo, ellos se quedaron ahí, como si no hubiera pasado nada y ella vuelve y dice 'sí pasó'. Y poner ese espejo a la gente hace que sea un momento que a muchas personas no les apetece esa revisión y no les apetece cambiar, porque el cambio da miedo", ha reflexionado Freijeiro en una entrevista concedida a Europa Press. Al compararla con otros melodramas televisivos, la actriz ha destacado el hecho de que 'Regreso a Las Sabinas' no sea una serie "de época" sino contemporánea, como matiz diferenciador. "Estamos hablando de cosas que nos pasan hoy y de situaciones que ocurren hoy que a lo mejor no ocurrían a nuestras abuelas", ha explicado. En este sentido, su compañera de reparto, Olivia Molina observa "una apuesta por el tipo de personajes" más actualizada, alejada de arquetipos. "Han tratado de hacer personajes mucho más complejos, mucho más reales, poner el deseo femenino en el centro, hombres también vulnerables que están perdidos y que no siempre salvan todo", ha señalado. Por otro lado, Freijeiro también apunta a la atemporalidad intrínseca de una serie que, al fin y al cabo, está "hablando del alma humana". Y precisamente al tratar temas universales, como la vuelta al "sitio de origen" o los vínculos entre personas, la intérprete Natalia Sánchez opina que la ficción conectará fácilmente tanto con el público internacional como con el español. "Lo que tratamos y desde donde lo tratamos, esas heridas de las que habla, que tienen todos los personajes, sirven igual aquí, que al otro lado del charco, que en Rumanía, que en Sudáfrica. Realmente nos mueve lo mismo pese a ser diferente nuestro contexto", ha razonado. SERIES DIARIAS Y PLATAFORMAS 'Regreso a Las Sabinas' constituye un hito por ser la primera serie de emisión diaria de un servicio de streaming producida en España. Si bien el reparto no tiene una respuesta a por qué no se habían abordado antes este tipo de proyectos, sí que auguran que a esta ficción le seguirán muchas otras parecidas. "Las diarias están cobrando ahora otra dimensión, se están sabiendo adaptar. Ya no es la diaria al uso que pones y siguen en el mismo sitio donde lo dejaste, hoy en día es que te pierdes dos capítulos y no puedes seguir", ha expresado Sánchez. "Creo que el público está acostumbrado, saben muy bien cómo funciona el formato, se lo conocen todo, o sea, quien es fan de diarias sabe perfectamente lo que va a pasar, sabe anticipar y hay que saber ofrecer algo diferente", ha señalado la actriz. En este aspecto, la intérprete ha mencionado además la necesidad actual de "chutes de dopamina" continuos, algo que, a su parecer, la ficción ofrece. "Es una serie en ebullición. Todo el tiempo pasan cosas", ha coincidido Molina. https://youtu.be/POepW03IPC8?si=irQUvEdyf63YfiVv "Las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre", reza la sinopsis de la ficción. 'Regreso a Las Sabinas' está producida en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia), responsable de 'Amar en tiempos revueltos', 'Amar es para siempre' o 'Sueños de Libertad'. La serie ha sido creada por Eulàlia Carrillo y está dirigida por Jordi Frades. Junto a Freijeiro, Sánchez y Molina, completan el reparto de la ficción Andrés Velencoso, Ángela Molina, Nancho Novo, Miquel Fernández, María Casal, Marta Calvó y Julia Carnero, entre otros. Tras el estreno de sus primeros 5 episodios el viernes 11 de octubre, a las 9:00 horas en España, los restantes 70 episodios llegarán a Disney+ diariamente, de lunes a viernes, a las 9:00 horas.

