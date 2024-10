Las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge 2024 repartirán un premio de 8,6 millones de euros

La Federación Internacional de Tenis (ITF) y Billie Jean King Cup Ltd han confirmado este miércoles que el total de premios en metálico que se ofrecerá a los equipos nacionales que compitan en las finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge 2024 del 13 al 20 de noviembre será de 9,6 millones de dólares (8,6 millones de euros). Según el comunicado oficial, las campeonas del mundo de 2024 recibirán 2.400.000 dólares que se repartirán entre los miembros del equipo. Mientras, las finalistas se llevarán 1.400.000, los equipos que lleguen a semifinales recibirán 960.000; y 520.000 y 450.000 los que caigan en cuartos de final y en primera ronda. "El programa ITF Advantage All tiene como objetivo la igualdad de género y nos complace ofrecer premios en metálico equivalentes en las Finales de la Billie Jean King Cup y las Finales de la Copa Davis por tercer año consecutivo. Como siempre, agradecemos a Gainbridge, patrocinador principal de la Billie Jean King Cup, su apoyo para que esto sea posible", dijo el presidente de la ITF, David Haggerty. Para Conchita Martínez, directora del torneo de las finales de la Billie Jean King Cup y cinco veces campeona de la Billie Jean King Cup, "representar a tu nación en las Finales de la Billie Jean King Cup es un gran logro". "Estamos encantados de contar con un generoso premio en metálico para las jugadoras que nos permite recompensar a todas las jugadoras que participen en las Finales. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores y socios por su apoyo a la Billie Jean King Cup y al tenis femenino en general", apuntó. "Gainbridge está comprometida con el deporte femenino y estamos encantados de ayudar a garantizar que el dinero del premio de las Finales de la Billie Jean King Cup sea una vez más equivalente al de las Finales de la Copa Davis. Este año, como parte de nuestra celebración de la Semana de la Paridad, también estamos invirtiendo en el futuro de los deportes femeninos creando oportunidades para la próxima generación de atletas femeninas", afirmó Dan Towriss, director ejecutivo y presidente de Group 1001, la empresa matriz de Gainbridge. La Billie Jean King Cup by Gainbridge es parte de la Semana de la Paridad. Gainbridge, Parity y la Women's Sports Foundation otorgan $150.000 en subvenciones a organizaciones que apoyan a niñas y mujeres a través del deporte y la educación. La iniciativa está inspirada en Billie Jean King. Para obtener más información sobre la Semana de la Paridad, visite paritynow.co/parityweek.

