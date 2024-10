Biden advierte de que EEUU no apoyará un ataque israelí contra instalaciones nucleares iraníes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido de que Washington no apoyará un ataque israelí contra instalaciones nucleares iraníes en caso de producirse en represalia por el lanzamiento de misiles llevado a cabo en la víspera por Teherán. "La respuesta es no", ha dicho al ser preguntado por la prensa este miércoles ante un posible ataque en territorio iraní por parte de Israel, agregando además que discutirá con las autoridades israelíes una respuesta a las acciones de Irán. En este sentido, Biden ha asegurado que hablará "relativamente pronto" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que estará "todo el tiempo" en contacto con el equipo de 'Bibi', refiriéndose a su apodo. La Casa Blanca ha informado en un comunicado de que el G7 valora imponer sanciones contra Teherán y prepara ya un comunicado para condenar el ataque. "Biden expresó la total solidaridad y apoyo de Estados Unidos a Israel y su pueblo y reafirmó el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel", ha zanjado. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Herzi Halevi, aseveró que responderán a Irán con un ataque que demuestre las capacidades "precisas y sorprendentes" del país. Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió a Israel de que no entre en conflicto abierto con Teherán.

