Bárbara Rey, cual Ave Fénix, se sube al escenario haciendo oídos sordos a la polémica

Demostrando su profesionalidad a pesar de que la última semana ha sido muy complicada tras la publicación de sus imágenes en actitud cariñosa con el Rey Juan Carlos en la revista holandesa 'Privé', Bárbara Rey no ha querido cancelar sus compromisos profesionales y este martes ha reaparecido públicamente en la localidad albaceteña de Hellín. Cual Ave Fénix resurgiendo en su peor momento, la vedette se ha subido al escenario del Teatro Victoria y se ha convertido en la absoluta protagonista del espectáculo 'Una noche Bárbara'. Espectacular con un minivestido de lentejuelas rosas con el que ha presumido de piernas, la madre de Ángel Cristo ha hecho honor a su nombre y dejando a un lado la polémica ha estado 'bárbara' y ha conquistado al público manchego. Al ritmo de su canción más popular, 'Los hombres para mí son como marionetas de cartón', la artista ha derrochado sonrisas y sensuales bailes arrancando los aplausos del teatro en una de sus actuaciones más difíciles que, sin duda, ha superado con nota a pesar del delicado trance que atraviesa. Mientras tanto su hijo Ángel continúa su guerra contra ella y, tras sacar a la luz sus fotografías íntimas con el Emérito y asegurar que se hicieron para extorsionar a Don Juan Carlos para conseguir así un 'seguro de vida' en forma de una cantidad que rondaría los 600 millones de pesetas -algo que Bárbara niega-, este miércoles protagoniza la portada de la revista 'Lecturas' revelando que salvó a su madre de la cárcel al alertarla de una trampa que pretendía tenderle el entorno del monarca. Algo que no parece haber afectado en absoluto a la vedette, que tras darlo todo sobre el escenario de Hellín abandonaba el teatro rodeada de fuertes medidas de seguridad y prácticamente en volandas. Agobiada y tensa por la cantidad de medios de comunicación que se han desplazado hasta la localidad de Albacete para conseguir sus primeras declaraciones tras la nueva traición de Ángel, Bárbara ha agradecido el cariño recibido dejando claro que "no" se ha planteado en ningún momento aparcar su carrera profesional por lo sucedido. "Si estoy muy bien, pero bueno por favor, pero si ya os lo he dicho" ha sentenciado, dejando en el aire si es cierto que su hijo la salvó de la cárcel al grabar una conversación en la que el entorno del padre de Felipe VI intentaría tenderle una trampa dándole un cheque que provendía de unos traficantes de armas, y alertarla de lo que iban a hacer con ella. No han sido todo alegrías en su esperado regreso a los escenarios, ya que al abandonar el teatro Bárbara se ha encontrado con una multa en el parabrisas de su coche por valor de 80 euros al aparcar en una zona prohibida.

