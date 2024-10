Ancelotti: "Perder sin dar una buena sensación es lo que más me preocupa"

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no puso paños calientes a la derrota de su equipo ante el Lille (1-0), aseguró que pese a que pudieron empatar con ocasiones al final "no era merecido" y se mostró preocupado por la mala sensación que mostraron sus jugadores.

"Ha pasado lo que por suerte no nos ha pasado muchas veces en los últimos tiempos, que el equipo rival ha jugado mejor y ha merecido ganar. A nosotros nos ha costado entrar en el partido a nivel de intensidad, de duelos. Hemos podido empatar con ocasiones al final pero no era merecido. Hay que aprender como hicimos la última vez que perdimos. Lo que tenemos que mejorar está bastante claro", dijo en rueda de prensa.

"La tristeza llega de la sensación del equipo porque no ha sido un buen partido. Se puede perder, es deporte, pero perder sin dar una buena sensación es lo que más me preocupa. Tenemos todos los recursos para aprender de la derrota y hacerlo mejor en la próxima. Hay que arreglar las cosas rápido porque tenemos un partido el sábado", añadió.

Las claves de la derrota las tiene claras Ancelotti que apuntó que su su equipo hizo "todo bastante mal". Apuntó a que pese a estar "compactos en la primera parte" no encontraron la manera de dar velocidad al balón ni fueron agresivos.

"Tenemos que mirar las cosas con la mente fría, no tirar todo a la basura pero obviamente hay que mejorar. La sensación de hoy es que nos ha costado crear. La presión de balón ha sido bastante lenta, con pocas ideas. Tenemos delanteros que necesitan jugar un juego más vertical de lo normal. Si te cuesta mucho manejar el balón bien y llegas lento a los delanteros, es un problema", explicó.

No puso ninguna excusa ni 'compró' la explicación de Andriy Lunin por jugar partidos intensos el pasado domingo y el miércoles. "No ha sido una buena noche, no hay que buscar excusas. Tenemos que mejorar y nada más", dijo Carlo.

"Hay una dinámica que hay que mejorar, el equipo estaba mejorando y este partido es una vuelta atrás pero tenemos que seguir peleando, luchando y mejorando. No nos ha sorprendido el Lille, estaba más motivado que nosotros. Ha jugado con más intensidad, acierto y claridad con balón", valoró.

"Soy muy sincero, la crítica por el partido de hoy es justa, correcta y la tenemos que aceptar. No hemos mostrado una buena versión en este partido. La última derrota en el derbi de enero fue un golpe de atención fantástico porque desde ahí ganamos. Ojalá pueda ser este igual", sentenció. EFE