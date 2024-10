Temas del día de EFE Internacional del 1 de octubre de 2024 (10.00 GMT)

LÍBANO ISRAEL

Jerusalén/Beirut - Israel comenzó este martes la invasión terrestre en el sur del Líbano, donde están teniendo lugar "intensos combates" con el grupo chií Hizbulá, que reivindicó además una andanada de cohetes contra una base de la Inteligencia de Israel y contra una sede del Mosad a las afueras de Tel Aviv.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- Se seguirán enviando resúmenes y reacciones de la comunidad internacional, entre ellas la de Naciones Unidas, que ha advertido que las hostilidades pueden abocar a la región a la catástrofe. Mientras, el gobierno de Irán guarda silencio.

- También se ha enviado una crónica con la historia de Ali y su familia, que retrata la evolución del conflicto en Líbano entre Hizbulá e Israel desde que el grupo chií realizara su primer ataque en apoyo a Gaza. Por Noemí Jabois y Ana María Guzelian. (Enviado)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO INVESTIDURA

Ciudad de México - Claudia Sheinbaum toma posesión este martes como la primera mujer presidenta de México para el sexenio de 2024 a 2030, en una ceremonia en la Cámara de Diputados, a la que asistirá una veintena de mandatarios de otros países.

(La ceremonia comenzará a las 16.00 GMT).

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

EEUU ELECCIONES

Washington - Los aspirantes a la Vicepresidencia de Estados Unidos, el demócrata Tim Walz, gobernador de Minesota, y el republicano JD Vance, senador de Ohio, se enfrentan en su primer debate televisivo para las elecciones del 5 de noviembre.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(El debate comienza a las 00:00 GMT del miércoles)

EEUU ESTIBADORES

Washington - Los estibadores de la Costa Este y del Golfo de México de Estados Unidos están convocados a partir de este martes a una huelga que podría paralizar una docena de puertos estratégicos en el país e interrumpir más de 2.000 millones diarios en comercio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ASSANGE CONSEJO DE EUROPA

Estrasburgo (Francia) - Julian Assange, fundador de Wikileaks, dijo hoy ante el comité de asuntos jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su primer discurso público después de ser liberado , que no es "libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me he declarado culpable de haber hecho periodismo". (Enviado)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA ARGENTINA

Caracas - Las acusaciones entre los presidentes de Argentina y Venezuela, Javier Milei y Nicolás Maduro, respectivamente, han escalado al punto en el que el sistema de Justicia de ambas naciones han emitido órdenes de captura contra los mandatarios, pero los expertos aseguran que ambos procesos tienen pocas posibilidades de prosperar a corto plazo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OTAN SECRETARIO GENERAL

Bruselas - El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este martes, al asumir el cargo, que trabajará con Estados Unidos independientemente de quien gane las elecciones y añadió que Ucrania será una de sus prioridades principales. (Enviado)

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Infografía)

- Se han enviado perfiles del secretario general saliente y entrante, y unas claves de los retos del nuevo jefe de la Alianza

UCRANIA GUERRA

Kiev - Rusia intensifica el uso de drones kamikaze Shahed al tiempo que Ucrania perfecciona sus defensas aéreas con medidas de guerra electrónica que desvían cada vez más aparatos no tripulados enemigos.

(Texto) (Foto) (Audio)

- También se enviará una crónica sobre el Día del Defensor, en el que los ciudadanos recuerdan a los miles de hombres y mujeres que han muerto repeliendo la invasión rusa o luchando contra los intentos anteriores de subyugar al país por parte de Moscú. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)(Foto)(Vídeo)

JAPÓN GOBIERNO

Tokio - Shigeru Ishiba fue nombrado este martes nuevo primer ministro de Japón por la Dieta (Parlamento) nacional en reemplazo de Fumio Kishida, tras ser elegido como presidente del partido gobernante y antes de disolver las cámaras para convocar elecciones anticipadas a finales de mes. (Enviado)

(Texto) (Foto) (Vídeo).

- Se enviará perfil actualizado de Ishiba y otro de Kishida.

CHINA ANIVERSARIO

Pekín - La República Popular China celebra el 75 aniversario de su fundación a manos de un Partido Comunista que busca hoy consolidar el estatus del país asiático como gran potencia global, en una jornada en la que se espera que el presidente chino, Xi Jinping, haga un llamamiento al "rejuvenecimiento de la nación".

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo).

- Se ha enviado también una crónica y una cronología.

FORO ECONOMÍA VERDE

Sao Paulo - Segunda edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, y que reúne a autoridades, expertos, representantes empresariales y de la sociedad civil, para debatir en torno a los retos de la transición energética y la sostenibilidad.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

13.30.- Río de Janeiro.- G20 CONGRESOS.- Congreso internacional de Women 20 Brasil, cuya temática de este año es "Construyendo un mundo más justo y sostenible".

14:30h.- Washington.- EEUU INDIA.- El ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, habla sobre las prioridades de su gobierno en el centro The Carnegie Endowment for International Peace.

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El músico colombiano Duplat presenta 'Mosaico pirata', su cuarto álbum, con el que pretende evocar la nostalgia pop a través de esta época de su vida, "la transición a adulto" en Bogotá. (Texto) (Foto).

14:30h.- Buenos Aires.- ARGENTINA CONGRESO.- La Cámara de Diputados celebra una sesión especial para tratar diversas cuestiones legislativas, entre ellas la boleta única de papel que modifica las elecciones y la regularización sobre armas de fuego. (Texto)

15:15h.- Washington.- MÉXICO NARCOTRÁFICO.- Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán detenido por México y extraditado a Estados Unidos en 2023, comparece ante la jueza de distrito del Distrito Norte de Illinois.

18:00h.- Asunción.- BIBLIA GUTENBERG.- La Biblioteca Nacional de Paraguay incorpora oficialmente a su colección la única réplica de la Biblia de Gutenberg en Sudamérica y abre su exhibición al público

17:30h.- Sao Paulo.- FORO ECONOMÍA VERDE.- Segunda edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, y que reúne a autoridades, expertos, representantes empresariales y de la sociedad civil, para debatir la transición energética y la sostenibilidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19.30.- Nueva York.- EEUU ESPAÑA.- Eat&Drink Spain, evento de promoción de la gastronomía española en Nueva York que este año cumple ya su 30 aniversario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- JIMMY CARTER.- El expresidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) cumple 100 años. (Texto) (Foto) (Se ha enviado un perfil)

Santiago.- CHILE ESTALLIDO.- Se realiza la audiencia de imputación formal de cargos contra el recién destituido director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su presunta responsabilidad en los abusos cometidos por policías durante las protestas de 2019 en Chile. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- Comienza el curso escolar en Haití, en medio de la crisis y la violencia (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU LIBROS.- Se anuncian los finalistas del National Book Award. En la categoría de literatura traducida están la española Layla Martínez (Carcoma), el colombiano Fernando Vallejo (El abismo) y la uruguaya Fernanda Trías (Mugre rosa). Los premios se entregan el 20 de noviembre.

Sao Paulo.- BRASIL UE.- Se cumple el plazo dado por Brasil a la Unión Europea para dar respuesta a su petición de aplazar la entrada en vigor de la ley europea que vetará la importación de productos agropecuarios procedentes de zonas deforestadas.

Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Buenos Aires alberga hasta el 1 de octubre la vigésima octava edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

Sao Paulo.- CHILE AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela, afirma en entrevista con EFE que los países del Mercosur deberían estar menos “a la defensiva” ante las exigencias medioambientales de la Unión Europea para avanzar en el acuerdo comercial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Washington.- EEUU VENEZUELA.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) abordará la crisis de Venezuela

12:00h.- Miami.- HURACANES ATLÁNTICO.- Las autoridades de Asheville buscan resucitar esta localidad de Carolina de Norte, aislada, destruida y sin servicios públicos tras el paso del huracán Helene. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Quito.- ECUADOR DESNUTRICIÓN.- El expresidente de Ecuador Guillermo Lasso (2021-2023) lanza la Fundación Ecuador Crece Contigo, dedicada a combatir la desnutrición crónica infantil, una de las políticas que marcó su mandato presidencial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Caracas.- VENEZUELA PENSIONES.- Jubilados y pensionados venezolanos convocan a una protesta ante la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo, en Caracas, en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Milwaukee (EEUU).- EEUU ELECCIONES.- Mitin del expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) en Milwaukee, Wisconsin.

14:45h.- Arlington (EEUU).- EEUU CIBERESPACIO.- Cuarta cumbre de la iniciativa internacional contra el ransomware. Interviene el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Bogotá.- COLOMBIA COP16.- Rueda de prensa del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, para dar detalles del 'Plan Colibrí' y la seguridad de la COP16, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR CACAO.- El programa europeo AL-INVEST Verde, en conjunto con la Cooperación Alemana (GIZ) y la Delegación de la Unión Europea en Ecuador realizan el encuentro "Diálogos sobre Cacao Sostenible: Soluciones Integradas para un Cacao Sostenible para el Mercado Europeo" (Texto)

14:30h.- Nueva York.- ONU CONSEJO DE SEGURIDAD.- La presidencia rotatoria suiza expone el programa de trabajo del Consejo de Seguridad para el mes de octubre. (Texto)

Quito.- ECUADOR ARMAS.- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador evalúa el veto parcial que el presidente, Daniel Noboa, impuso a la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados. (Texto)

Lima.- PERÚ MINERÍA.- Líderes indígenas y de gobiernos locales del departamento peruano de Madre de Dios exponen problemáticas que causa la minería ilegal de oro a la biodiversidad, recursos hídricos y a las propias comunidades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington - EEUU LATINOS - Celebración de la 23ª gala benéfica para entregar los Premios HOLA a los hispanos más relevantes del año en el mundo cultural. (foto) (video)

Lima - PERÚ INFLACIÓN - El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú publica el dato e inflación de septiembre de 2024.

Buenos Aires - ARGENTINA HUELGA EDUCACIÓN - Autoridades, docentes y alumnos de universidades argentinas celebran este miércoles una Marcha Federal Universitaria -respaldada por la principal central obrera del país, la CGT- en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario anunciado por el presidente, Javier Milei. (Texto)

Santo Domingo - REPÚBLICA DOMINICANA ECONOMÍA - El expresidente colombiano Iván Duque participa como orador principal en el Foro Caribe Naranja, donde expondrá sobre “economía naranja”, actividad relacionada con las industrias creativas, como la cultura, el emprendimiento, la propiedad intelectual y el patrimonio. (Texto) (foto)

Europa

Madrid.- ESPAÑA CERVANTES.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado in memoriam del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, premio Cervantes 1989. (Texto)

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA BALCANES.- La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, recibe a sus homólogos del llamado Proceso de Berlín, lanzado por el Gobierno germano en 2014 para impulsar el acercamiento de los países de los Balcanes occidentales a la UE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- París.- FRANCIA GOBIERNO.- El primer ministro francés, Michel Barnier, se enfrenta a la primera gran prueba desde que se constituyó su Gobierno con el discurso de política general ante la Asamblea Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Roma.- VATICANO SÍNODO.- El papa Francisco preside una vigilia en la plaza de San Pedro para pedir perdón por los pecados de la Iglesia como antesala de la segunda sesión del Sínodo de los Obispos, prevista del 2 al 27 de octubre en el Vaticano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA PENSIONES.- Varios sindicatos y organizaciones juveniles organizan una jornada de huelgas y manifestaciones para exigir la derogación de la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron.

Londres.- R.UNIDO CONSERVADORES.- Los candidatos al liderazgo del Partido Conservador británico Robert Jenrick y James Cleverly intervienen en el congreso anual de la formación. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Berlín.- ALEMANIA TECNOLOGÍA.- El canciller alemán, Olaf Scholz, y ejecutivos de IBM inauguran el primer Centro de Datos Cuánticos de la multinacional tecnológica en Europa en la ciudad germana de Ehningen. (Texto) (Foto) (Vídeo).

París.- FRANCIA ARTE.- El Petit Palais parisino descubre la 'Suecia salvaje' del pintor Bruno Liljefors, muy poco conocido en Francia.

Madrid - SERIES OCTUBRE - "The Franchise', una comedia de Sam Mendes sobre el rodaje de un filme de superhéroes; 'Disclaimer', un thriller psicológico de Alfonso Cuarón con Cate Blanchett y Sacha Baron Coen, y la segunda temporada de 'The Diplomat', son algunas de las propuestas más destacadas en series para octubre. (Texto) (Foto)

París - PARÍS MODA - La firma Chanel vuelve al escenario del Grand Palais, para presentar su colección femenina de 'pret-a-porter' para la temporada primavera/verano 2025 dentro de la Semana de la Moda de París. (Texto) (Foto)

Asia

Srinagar.- INDIA CACHEMIRA.- La Cachemira administrada por la India celebra la tercera fase de las elecciones regionales, las primeras en una década esta región con fuertes sentimientos separatistas. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Hong Kong.- CHINA ANIVERSARIO HONG KONG.- Las autoridades de Hong Kong organizan eventos para celebrar el 75º aniversario de la fundación de la República Popular China, en un contexto de un creciente control por parte de Pekín sobre la excolonia británica.

Manila.- FILIPINAS ELECCIONES.- Se abre el plazo para registrar a los candidatos de las elecciones locales y al Parlamento que se celebran el Filipinas el 12 de mayo de 2025.

Rangún.- BIRMANIA CRISIS.- Birmania comienza a elaborar un censo poblacional, un paso previo a las elecciones prometidas por los militares golpistas, y unos días después de que la junta militar realizara un inusual llamamiento al diálogo a las guerrillas de minorías étnicas y las milicias prodemocráticas para resolver el conflicto mediante la política y procesos electorales. (Texto)

Seúl.- COREA EJÉRCITO - Corea del Sur celebra un desfile militar en Seúl con motivo del día de las Fuerzas Armadas en un momento de especial tensión transfronteriza con el Norte.

Nueva Delhi.- NEPAL LLUVIA.- Nepal lidia con los daños causados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra mortales provocados por las fuertes lluvias que han dejado casi 200 muertos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tamsui.- TAIWÁN TIFÓN.- Taiwán se prepara para recibir al tifón Krathon, que amenaza con dejar intensas precipitaciones y fuertes vientos en la mitad occidental de la isla, la más densamente poblada. (texto) (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio - JAPÓN TRENES. - Se conmemora el 60 aniversario del "shinkansen", el tren bala japonés. (texto)

