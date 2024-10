Muere a los 77 años Martin Lee, ganador de Eurovisión 1976 con la banda Brotherhood of Man

Londres, 1 oct (EFE).- El cantante británico Martin Lee, componente del grupo Brotherhood of Man, con el que ganó el Festival de Eurovisión 1976 con 'Save your kisses for me', ha fallecido a los 77 años.

Así lo ha confirmado este martes la banda inglesa en su cuenta de Facebook, donde han detallado que el que fues vocalista de Brotherhood of Man falleció el pasado domingo de un fallo cardiaco y después de una corta enfermedad.

"Será tristemente extrañado por sus compañeros de la banda Nicky Stevens, Lee Sheriden y especialmente Sandra Stevens, con quien ha estado casado durante 45 felices años", escribió Brotherhood of Man en la red social, admitiendo que estaban en "total shock" y que no podían imaginar un mundo sin Martin Lee.

Asimismo, la banda evocó los "recuerdos felices" vividos con el fallecido cantante, con el que durante los últimos 50 años recorrieron juntos el mundo en diversas giras y "en armonía" y compartieron numerosos éxitos musicales, incluido su 'Save your kisses for me' (Guarda tus besos para mí), con el que ganaron el certamen de Eurovisión.

Con 'Save your kisses for me', Lee y Brotherhood of Man no solo obtuvieron la primera posición en La Haya para el Reino Unido, con un total de 164 puntos, sino que, de acuerdo con las declaraciones de la banda, consiguieron ser número úno en 31 países y un récord Guinness por ser el "single de Eurovisión más vendido de todos los tiempos y el mayor ganador por porcentaje de voto". EFE