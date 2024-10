El plan migratorio de Ruanda y la salida de la CEDH, propuestas de los candidatos 'tories'

Viviana García

Birmingham (R.Unido), 1 oct (EFE).- El apoyo al 'plan Ruanda' para enviar solicitantes de asilo a ese país y la salida británica de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) fueron las propuestas expuestas este martes por dos de los aspirantes al liderazgo del Partido Conservador: James Cleverly y Robert Jenrick.

Cleverly -exministro de Interior y de Exteriores- y Jenrick -antiguo secretario de Estado de Interior- se sometieron hoy a una sesión de preguntas y respuestas en el congreso de la formación en Birmingham, centro de Inglaterra, después de que lo hicieran ayer los otros dos candidatos: Tom Tugendhat y Kemi Badenoch.

Cleverly y Jenrick -el primero más moderado y el segundo más a la derecha de la formación- expusieron sus ideas para reconstruir al partido, debilitado tras el varapalo electoral sufrido en julio y también para hablar de sus propuestas a fin de atraer los votos que fueron a parar a Reform de Nigel Farage y a los liberaldemócratas.

La inmigración, uno de los grandes temas de los comicios generales británicos, ocupó buena parte de la sesión de hoy, si bien cada uno se mostró a favor de dos caminos distintos para controlarla.

Cleverly estimó que "docenas" de solicitantes de asilo hubieran sido enviados a Ruanda (tras un acuerdo con el país africano), si las elecciones se hubieran retrasado unos meses.

"No es la cantidad de gente que llevas a Ruanda, sino que detienes la llegada" de migrantes, explicó Cleverly, que considera que ese plan era un importante elemento disuasorio y se mostró a favor de restablecerlo si fuera líder conservador y llegase al poder.

Jenrick, en cambio, opinó que el Reino Unido debe abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos para añadir el elemento disuasorio a la política migratoria.

"Un partido como el nuestro tiene que defender el fin de la inmigración ilegal y la única manera de hacerlo es deshacerse de este arsenal de leyes que utilizan los inmigrantes ilegales para frustrar su expulsión de nuestro país", dijo Jenrick.

Este político estimó que en los 20 años después de que el exprimer ministro laborista Tony Blair llegase al poder (1997), la inmigración trepó de una manera que provocó una "inmensa presión en los servicios públicos" del país.

Ambos aspirantes coincidieron en la necesidad de que los conservadores recuperen los votos que en los comicios fueron para Reform y los liberaldemócratas y de la gente que no quiso votar.

"Tenemos que recuperar estos votos. Necesitamos ser la mejor versión de nosotros mismos" y "necesitamos recuperar a los verdaderos conservadores", afirmó Cleverly, que rechazó acercarse a Reform porque no se puede alcanzar un acuerdo con "alguien que quiere destruir nuestro partido", en clara referencia a Farage.

"Farage no es 'tory', odia a los 'tories', no es uno de nosotros", afirmó Cleverly, el candidato más aplaudido en este congreso.

Jenrick, por su parte, dijo que hay que prometer menos cosas pero cumplirlas y que hay que tener tres caballos de batalla para recuperar apoyos: inmigración, economía y la mejora de la sanidad pública.

"Hicimos grandes promesas y no las cumplimos y si tenemos la suerte de volver al Gobierno en el futuro, no quiero volver a defraudar al pueblo británico. Si nos dan una segunda oportunidad, no nos darán una tercera", agregó.

Con menos expositores que otros años y una marcada presencia de afiliados de avanzada edad, el congreso concluye este miércoles después de que los cuatro aspirantes al liderazgo hagan sus discursos con los que intentarán convencer a diputados y afiliados.

En las próximas semanas, los diputados de la formación eliminarán en sendas votaciones a dos candidatos y los dos que queden serán sometidos al visto bueno definitivo de los afiliados, antes de que el anuncio del ganador -que sustituirá a Rishi Sunak- sea anunciado el 2 de noviembre. EFE