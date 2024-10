El Athletic rechaza la violencia y defiende que su afición es "ejemplo de deportividad, convivencia y civismo"

El Athletic Club ha explicado este martes las medidas que aplicará a los autores de cualquier acto de naturaleza racista, xenófoba o intolerante, todo ello, a la espera de la identificación de las personas que participaron en la comisión de los actos violentos en el partido ante la Roma de Europa League, defendiendo que su afición es "ejemplo de deportividad, convivencia, civismo y respeto". El Athletic, como ya adelantó en el comunicado del pasado jueves 26 de septiembre, reafirmó su compromiso absoluto con la erradicación de cualquier tipo de conducta violenta, racista, xenófoba o intolerante en el fútbol, ratificando su apuesta por fomentar "un entorno seguro y respetuoso", tanto en San Mamés como en cualquier desplazamiento, actuando con determinación para que episodios como el vivido en Roma "no se repitan". El comunicado del club rojiblanco afirma que la afición del Athletic es "ejemplo de deportividad, convivencia, civismo y respeto", valores con los que el Athletic Club "se identifica y defiende". "En el fútbol, como en la vida, los valores se demuestran con hechos y quien arroja una bengala al público, al campo o a periodistas; o coopera o colabora con quien lo hace, no cabe en el Athletic Club", apunta. "El Athletic Club es su afición. Y nuestra afición ha dejado claro que rechaza cualquier comportamiento violento contrario a los valores del club. En colaboración con las autoridades competentes, está realizando las actuaciones necesarias para identificar a las personas que participaron en la comisión de los actos violentos en el partido de Roma", subraya el club de Ibaigane. Además, el Athletic enumeró las medidas que aplicará a los autores de dichos actos, así como a quienes participen en cualquier otro incidente similar o de naturaleza racista, xenófoba o intolerante. Las cuales son facilitar a la Comisión de Disciplina toda la información solicitada en caso de que sean socios. También impedirá el acceso al estadio de San Mamés y a las instalaciones de Lezama a los autores de estos incidentes que no reúnan la condición de socios o socias, durante un periodo mínimo de cinco años, que podrá ser superior -incluso, de por vida- en función de la gravedad de los hechos cometidos y vetará la compraventa de entradas para los partidos que se celebren fuera de las instalaciones del Athletic Club. Por último, informa que quienes cooperen con las personas responsables para que estos últimos incumplan las medidas o eludan su aplicación como, por ejemplo, facilitar una entrada o ceder un carnet para acceder a un partido, también responderán por este hecho y se les aplicarán las mismas medidas de prohibición de acceso y de venta de entradas. Y el club reclamará a los autores de los incidentes las consecuencias económicas causadas con su actuación.

