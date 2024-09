Israel espera que la UE amplíe sanciones a Irán y avisa de que Teherán "planea algo"

Bruselas, 30 sep (EFE).- Israel espera que la Unión Europea imponga nuevas sanciones contra Irán en unas "dos semanas", dijo hoy en Bruselas el embajador israelí ante la UE y ante la OTAN, Haim Regev, quien avisó de que Teherán y la milicia libanesa Hizbulá "están planeando algo", pero añadió que Israel está "preparado".

"La única forma de solucionar el problema iraní es poner presión (...). En lo inmediato, esperamos ver pronto que la UE imponga otro conjunto de sanciones contra Irán" en unas "dos semanas", dijo Regev en un debate organizada por la Asociación de Prensa Israel-Europa en un hotel de Bruselas.

El diplomático aseguró que no hay espacio para una negociación entre Israel e Irán.

"Cada vez que intentamos hablar con ellos, el resultado ha sido construir una amenaza contra Israel", señaló.

Agregó que Hizbulá "aún tiene capacidad, Irán también".

"Nuestra asunción es que están planeando algo" pero "estamos preparados" y "el hecho de que en un mismo día podamos atacar en distintos frentes es una clara señal para la región", señaló.

Más allá de la relación con Teherán, país al que aseguró que "no le importa lo que pasa en esos lugares, le importan sus propios intereses", el embajador israelí ante la UE y ante la OTAN se refirió también a la ofensiva contra la milicia libanesa Hizbulá y a los rebeldes del Yemen.

Los hutis, Hizbolá y Hamas "no son grupos terroristas, son ejércitos con una estructura bien organizada", dijo.

No obstante, precisó que tras la ofensiva israelí durante casi un año, Hamas "no existe ya como ejército" sino solo como "organización terrorista" y subrayó que en Yemen la gente "no come" pero "los hutis tienen más capacidad militar que cualquier país europeo" con misiles de largo alcance que pueden tener un precio de 10 millones de euros por ojiva.

Respecto al Líbano, aseguró que Israel no está en guerra con ese país.

"Nuestra guerra no es con el Líbano, es con Hizbulá", agregó en relación con la ofensiva contra objetivos en el país vecino.

Agregó que la guerra en Gaza "no acabará hasta que todos los rehenes vuelvan a salvo a Israel", y subrayó que aún quedan 101 secuestrados de las 251 personas apresadas el 7 de octubre de 2023.

Israel está "mirando qué pasa con las elecciones en Estados Unidos y con la composición de la nueva Comisión Europea", dijo el embajador, quien recordó que "los primeros líderes que vinieron a mostrar apoyo fueron Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea". EFE