DGT alerta de que las grandes ciudades están al "límite de su capacidad" y pide "meter a dos personas en cada vehículo"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha advertido de que las entradas y salidas de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga "están al límite de capacidad en cuanto a tráfico", sobre todo a primeras horas de la mañana, y ha pedido a los usuarios que se desplacen en coche que ocupen, al menos, dos plazas en cada vehículo. Así se ha expresado Pere Navarro durante la inauguración de una jornada organizada por la DGT y la consultora PONS Mobility, para abordar los retos legislativos de la figura del Derecho de Repetición y su impacto sobre la seguridad vial, con la participación de representantes de UNESPA, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En este sentido, Pere Navarro ha argumentado que, tras hacer una "medición" sobre el estado del tráfico, se constató que en "el 80% de los vehículos" solo viaja una persona. "Con el límite de capacidad, hacer cálculo, cualquier día vamos a quedarnos parados", ha subrayado. Por ello, Navarro ha abogado por "meter a dos personas en cada vehículo". "A estas alturas del siglo XXI, no debería ser imposible", ha aseverado el director general de Tráfico, quién ha apostado por contar "la mitad de vehículos, la mitad de consumo de combustible y la mitad de emisiones". Según ha explicado, Tráfico quiere "abrir un poco el debate sobre este tema". Además, ha indicado que Cercanías, que "es el más potente elemento para la movilidad urbana, para la movilidad de las ciudades", doblará su servicio "pero en el horizonte 2030". Navarro ha destacado que ya se están poniendo en marcha diversas iniciativas para fomentar el uso del coche compartido. "Por la DGT ha pasado Blablacar, que es una multinacional francesa, y que en algunas ciudades está prestando el servicio, esto sí, subvencionado por las administraciones, pero que está prestando el servicio para ampliar, para compartir el coche de entrada y salida, y nos explicaba que con buenos resultados", ha argumentado. "El reto que tenemos es ampliar la ocupación de los vehículos y lo que no puede haber es más vehículos. Estamos al límite de la capacidad, y lo que no podemos es estar todo el día hablando del cambio climático, de las emisiones y demás, y tener al límite la capacidad de entrada y salida de las ciudades con vehículos", ha concluido.

Compartir nota: Guardar