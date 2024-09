(Crónica) El Cartagena asalta El Sardinero e impide el liderato del Racing

El Cartagena, en el debut en el banquillo de Jandro, ha sorprendido este lunes al Real Racing Club en El Sardinero (1-2) en el último partido de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que impide a los santanderinos regresar al liderato de la tabla y que no basta al cuadro albinegro para abandonar las posiciones de descenso. En una primera mitad en la que el conjunto cántabro llegó más al área rival y gozó de las mejores ocasiones de peligro, fue el 'Efesé' el que consiguió ponerse por delante al borde del descanso, después de que Manu Hernando tocase con la mano un balón dentro del área; Luis Muñoz se plantó en el punto de penalti y no falló (min.44). En la reanudación, Jairo aprovechó un mal despeje del portero racinguista Jokin Ezkieta para anotar el 0-2 (min.58). En el minuto 74, los de José Alberto consiguieron reducir distancias gracias a un remate de volea de Andrés Martín, pero no pudieron evitar la derrota. De esta manera, el Racing interrumpe una serie de cuatro victorias consecutivas, encaja su primera derrota del curso y se queda tercero con 14 puntos, los mismos que dejan primero y segundo a Levante y Burgos, respectivamente. Por su parte, el Cartagena deja atrás tres derrotas seguidas y alcanza las seis unidades, a una de la zona de salvación.

Compartir nota: Guardar