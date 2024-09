Bruno García destaca la necesidad de "regenerar un espacio que ya está pero sin perder la esencia"

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), ha celebrado en la tarde de este lunes en la Casa de Iberoamérica la primera de las jornadas de los 'Diálogos de ciudad en clave Agenda 2030'. Este primer encuentro ha estado dedicado a los proyectos transformadores de ciudad y en la misma han intervenido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; y Juan de la Mata, arquitecto del Ayuntamiento de Chiclana, además del alcalde de Cádiz, Bruno García. La alcaldesa de Almería ha explicado el proceso de integración entre el puerto y la ciudad que se está llevando a cabo en su término municipal y que va a implicar una inversión total de 250 millones de euros. Vázquez ha explicado que ya se han llevado a cabo algunas actuaciones y que implica también una intervención importante en la avenida llamada del Paseo que acaba en el puerto, la cual contará con el mismo diseño de mobiliario que va a tener la parte portuaria y que permitirá que pase de una zona con muchos vehículos a tener el tráfico restringido. Por su parte, Teófila Martínez también ha entrado en detalle en el proceso de la integración muelle-ciudad que se está realizando en Cádiz y "donde pretendemos que lo que se haga en ese suelo no sea un problema sino una solución para muchas de las necesidades que tiene la ciudad". En este sentido, ha señalado que "no estamos sólo ante una transformación urbanística, sino también social, económica y cultural". Juan de la Mata ha relatado la transformación que se ha hecho en Chiclana a raíz del descubrimiento de una zona de muralla fenicia en la zona del Cerro del Castillo. El alcalde Bruno García ha señalado que lo que ha visto en común es la necesidad de "regenerar un espacio que ya está pero sin perder la esencia". La integración muelle-ciudad "tiene sentido si seguimos siendo puerto". Además, ha añadido que todo eso hay que hacerlo "siguiendo la Agenda 2030 porque así no nos equivocamos". "Otro de nuestros retos es regenerar el casco histórico desde lo residencial, la sostenibilidad, la movilidad y lo cultural", ha agregado.

