Almeida pide que implicados en incidentes del derbi no entren más al Metropolitano y traslada su "estupor"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes que los implicados en el lanzamiento de objetos desde el fondo sur del estadio Cívitas Metropolitano sobre la portería defendida por Thibaut Courtois durante el derbi de este domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid no entren más al recinto rojiblanco y ha trasladado su "estupor y tristeza" ante lo ocurrido. "Las imágenes que vivimos no tienen cabida en el fútbol y en el deporte", ha expresado Almeida ante los medios de comunicación desde el renovado parque de Bomberos de Santa María de la Cabeza. El regidor ha expresado que vivió lo ocurrido con "bochorno" como alcalde de la capital y con "estupor" como aficionado del Atlético de Madrid. "Todo el mundo sabe cuáles con mi colores el Atlético de Madrid forma parte de mi vida y, por tanto, lo que yo ayer viví en el Civitas Metropolitano espero no volverlo a vivir", ha afirmado. Frente a ello, Martínez-Almeida ha reivindicado a la "grandísima" afición del Atlético de Madrid, pero ha apuntado que en ella no tiene cabida ninguna persona que protagonice este tipo de incidentes. "Hay que tomar todas las medidas que haya que tomar por drásticas y contundentes que puedan ser para que ninguna persona que ayer participó en esos incidentes pueda volver, en mi opinión, a entrar en un estadio de fútbol y en este caso en el Metropolitano por la gravedad de lo que ayer sucedió", considera. Almeida ha lamentado que la imagen de los implicados con pasamontañas vaya a perseguir "mucho tiempo" al equipo y ha valorado que el club debe proteger a los aficionados para que "no haya personas que se puedan identificar como aficionados del Atlético de Madrid y protagonizar los incidentes que ayer se produjeron". En la misma línea, se ha mostrado "muy orgulloso" de ser el alcalde de una ciudad en la que sus dos equipos principales han jugado finales de la Champions sin "ningún incidente prácticamente" pese a la "extrema rivalidad" deportiva de ambos clubes. Sí ha ensalzado el comienzo del derbi en el que se pudo ver a una afición atlética "cantando el himno" y ha lamentado que eso se "manchara y ensuciara" por lo ocurrido. NO VA A JUZGAR LA ACTITUD DE COURTOIS Sobre la actitud del portero del Real Madrid, ha afirmado que no va a juzgarlo, que cada uno tiene su opinión al respecto, pero ha zanjado que eso no justifica la respuesta que se dio desde el fondo sur del estadio con el lanzamiento de objetos. "Para mí, lo que hizo Courtois, cada uno puede juzgar lo que quiera, pero lo que hicieron determinados aficionados del Atlético de Madrid es intolerable", ha expresado. Por ello, ha insistido en que hay que expulsar de la afición y del estadio a todo aquel que se comporte de esta forma. "No cabe en eso las personas que ayer estuvieron y que protagonizaron esos incidentes y que, por tanto, no tienen cabida ni en la afición del Atlético de Madrid ni en el Cívitas Metropolitano", ha apostillado.

Compartir nota: Guardar