El Papa expresa su "dolor" tras el último naufragio de un cayuco en El Hierro: "Es como para llorar"

El Papa se ha referido a la última tragedia migratoria ocurrida en las Islas Canarias --el naufragio de un cayuco en la isla de El Hierro en la madrugada de este sábado, en el que han fallecido nueve personas y casi medio centenar se encuentran desaparecidas cuando estaban siendo rescatadas-- y ha expresado su "dolor" al respecto. "Siento dolor por aquellas personas desaparecidas en las Canarias. Hoy tantos, tantos migrantes que buscan libertad se pierden en el mar o cerca del mar. Pensemos en Crotona, a 100 metros. Es como para llorar, es como para llorar", ha asegurado Francisco durante la rueda de prensa que ha dado en el avión que lo ha traído de vuelta de su viaje a Bélgica y Luxemburgo, según señala Vatican News. El año pasado, en Crotona, al sur de Italia, 94 migrantes (35 de ellos menores) fallecieron a pocos metros de la costa cuando viajaban en una patera en la que iban cerca de 200 personas, procedentes de Turquía. A la vuelta de su gira de doce días por Asia y Oceanía, Francisco reconoció que quería ir en persona a Canarias para conocer lo que sucede y acompañar al pueblo canario en su respuesta a la emergencia. Por otro lado, el Papa también se ha referido a su visita a la tumba del rey Balduino de Bélgica que se negó a firmar la ley del aborto. Francisco ha reiterado que el proceso de beatificación de Balduino "irá adelante" y ha calificado de "muy valiente" lo que hizo al respecto. "Hace falta valor para eso, hace falta un político con pantalones para eso", ha afirmado. Sobre el aborto, ha sido contundente: "Las mujeres tienen derecho a la vida, a su vida y a la vida de los hijos. Un aborto es un homicidio. La ciencia dice que al mes de la concepción están todos los órganos. Se mata a un ser humano y los médicos que se prestan a esto, permitidme la palabra, son sicarios. Y esto no se puede discutir esto. Se mata una vida humana". En cualquier caso, ha querido puntualizar que sus palabras se refieren al aborto y no a los métodos anticonceptivos. En Papá también ha hecho alusión a la lacra de los abusos, a la que se ha referido en varias ocasiones durante este viaje, y ha recordado que el Vaticano se ocupa de estas cuestiones y de las víctimas a través de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores. "Nos tenemos que ocupar de las personas abusadas y castigar a los abusadores", ha afirmado, insistiendo en que un abusador nunca puede estar en contacto con niños. Por último, preguntado sobre la guerra en Oriente Próximo, el Santo Padre ha dicho que "la defensa siempre tiene que ser proporcionada al ataque". "Cuando hay algo desproporcionado se hace ver una tendencia dominante que va más allá de la moralidad. Un país que con la fuerza hace esto, cualquier país, que hace estas cosas de una forma así superlativa... Son acciones inmorales. En la guerra también hay una moralidad: la guerra es inmoral, pero las reglas de la guerra indican alguna moralidad. Pero cuando esto no se hace se ve, como decimos en Argentina, mala sangre", ha señalado.

Compartir nota: Guardar