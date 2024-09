El español Jorge Prado repite título mundial de motocross

El piloto español Jorge Prado defendió con éxito su título Mundial y se proclamó bicampeón de MXGP, al vencer este domingo en la última cita, el GP de Castilla la Mancha de MXGP. Prado rubricó su remontada, en una temporada de menos a más, para lograr el cuarto Mundial de su carrera y defender su título de la máxima categoría. Ante su afición en Cózar, el ídolo local ganó la manga clasificatoria del sábado y podía conformarse con una carrera a la defensiva marcando a Tim Gajser. Sin embargo, el español logró el holeshot y marcó un ritmo frenético en las primeras vueltas hasta conseguir que el esloveno tirara casi la toalla. Prado ganó por delante de Gajser y Jeffrey Herlings, pero este fue penalizado con tres posiciones por haber sacado ventaja de una salida de pista. Con las matemáticas de su lado, Prado volvió a arrancar en cabeza en la última manga del campeonato. Cuando el lucense lideraba por delante de Herlings tuvo un susto que aprovechó el neerlandés para ponerse líder. Tras la casi caída, Prado pasó al plan B, dejó que le adelantaran Febvre y Gajser y se limitó a seguir la estela del esloveno para asegurar el título y la victoria en el Gran Premio. "Es el día más feliz de mi vida. También lo fueron los que me dieron los otros títulos, pero este, delante de mi afición, es muy distinto. No he dejado de oír en ningún momento los ánimos de los aficionados y ese calor te da un punto más de velocidad y confianza. No puedo olvidarme de todos ellos y tampoco de todo el equipo, familia y personas que llevan tantos años detrás, apoyándome en cada carrera", dijo Prado.

