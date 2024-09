Trump destaca ante Zelenski su buena relación con Putin y cree en poder lograr "algo bueno" para ambas partes

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha destacado ante el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la buena relación que mantienen con su par ruso, Vladimir Putin, y asegura que cree en poder lograr "algo bueno" para ambas partes antes incluso de que asuma la Presidencia en caso de ganar las elecciones. "Tenemos una muy buena relación, y también tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin y creo que si ganamos, lo resolveremos muy rápido", ha dicho este viernes el candidato republicano a la Casa Blanca antes de reunirse a puerta cerrada con el presidente Zelenski en la Torre Trump. Trump ha insistido, como viene haciéndolo desde hace meses, en que en caso de salir ganador de las presidenciales de noviembre es capaz de alcanzar un acuerdo "que se bueno para ambos lados", recoge la cadena CNN. "Si gana el otro lado, no creo que vayamos a tener victorias en nada, para ser honestos. Así que nos sentaremos a discutirlo y, si ganamos, creo que mucho antes de que yo, antes del 20 de enero, asuma la Presidencia, mucho antes de eso, creo que podemos llegar a algo que sea bueno para ambas partes", ha aventurado. Zelenski ha expresado que confía en poder tener "buenas relaciones" con Trump, a lo que este le ha respondido que "para bailar el tango se necesitan dos". Vamos a tener una buena reunión y creo que el hecho de que estemos juntos es una muy buena señal", ha valorado el expresidente de Estados Unidos. Por su parte, el presidente ucraniano ha explicado que su reunión está motivada por el hecho de que no importa quien esté al frente de la Casa Blanca a partir de noviembre para que Ucrania continúe con su idea de poner fin a la guerra. "Entendemos que hasta noviembre no podemos detener a Putin. Tenemos que hacerlo. Lo intentaremos en el campo de batalla con nuestros heroicos soldados, pero después de noviembre tenemos que decidir y esperamos un Estados Unidos fuerte", ha dicho. Si bien han coincidido en que la guerra ha de acabar, Trump ha asegurado tras el encuentro que "todavía es pronto" para plantear cuál sería un plan "justo" para ambos. "Tengo mis propias ideas y el presidente tiene las suyas", ha dicho antes de que Zelenski recordará que los rusos están en territorio ucraniano. Zelenski responde así a las insinuaciones más o menos veladas que Trump ha estado sugiriendo sobre la posibilidad de que Ucrania cediera parte de los territorios que han sido ocupados durante la invasión, extremo que Kiev no está dispuesto a asumir, tal y como sus autoridades han reiterados. "Esta guerra no debería haber empezado. Creo que el problema es que Putin mató a mucha gente y hay que hacer todo lo posible para presionarle y que detenga esta guerra. Está en nuestro territorio, eso es lo más importante que hay que entender: está en nuestro territorio", ha remarcado.

